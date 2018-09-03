Как вернуть запчасти, если они не подошли во время ремонта

Предположим, водитель, жалующийся на раздражающий хруст подвески своего глубоко не гарантийного авто, обратился на сервис к дилеру, где ему «приговорили» стойки переднего стабилизатора. Клиент не стал подкармливать «официала», покупая запчасть втридорога, а отправился в сторонний магазин. Но по невнимательности перепутал номер детали — короче говоря, взял не то, что нужно. Может ли он в этом случае рассчитывать на возврат денежных средств? Давайте разбираться.

Согласно ст.502 ГК РФ, покупатель вправе обменять товар в течение четырнадцати дней, если тот сохранил свои потребительские свойства и не был в употреблении. То есть магазин должен пойти навстречу своему рассеянному клиенту и предложить вместо купленной по ошибке детали другую, нужную. Разумеется, с перерасчетом в случае разницы в цене. Если же нужной запчасти на складе не имеется, продавец возвращает заказчику деньги. Кажется, все предельно просто, но есть парочка «но».

Дело в том, что существует перечень товаров надлежащего качества, которые по закону нельзя обменять или сдать обратно в магазин без веской на то причины.