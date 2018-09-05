KIA заменит Mohave на совершенно новую модель

Предсерийный опытный образец, засветившийся на южнокорейской парковке, унаследовал от концепта довольно широкую фальшрадиаторную решетку, вертикальные передние фары (привет GM) и Г-образную форму задних фонарей, а непрактичные «распашные» задние двери, открывающиеся против хода движения, производитель решил оставить прототипу и не передавать новой модели.

KIA Telluride Concept был построен на единой платформе с Sorento и Hyundai Santa Fe. Можно предположить, что серийный вариант получит ту же «тележку», а вместе с ней и моторную линейку кроссоверов. Но есть вероятноcть, утверждает издание Carscoops, что новинку будут собирать на основе той же архитектуры, что и KIA Quoris, представленном на внутреннем рынке как К900.

Загадкой для нас пока остается интерьер нового полноразмерного SUV, так же как и сроки запуска этой модели.

Напомним, что KIA Mohave продается на российском рынке по цене от 2 514 900 рублей.