Как надолго продлить жизнь глушителю с помощью дрели

Элементы выхлопной системы, наряду с тормозными дисками, узлами подвески, сцеплением и т. п., считаются одним «расходников» в автомобиле. Но тот же глушитель, в отличие от, к примеру, тормозных колодок, можно сделать практически вечным.
Максим Строкер

Для начала оговоримся: как защититься от задевов глушителем за кочки на грунтовой дороге, ударов при заезде на бордюр и тому подобных неприятностей — это не в данной заметке. Тут мы рассматриваем борьбу с главным врагом «глушака» — коррозией. Чтобы понять, как продлить срок его жизни, для начала следует ознакомится с некоторыми нюансами его конструкции.

Прежде всего скажем, что глушители делают из разных сортов металла, которые обладают разной способностью противостоять ржавчине. Напомним, что система выхлопа боле или менее современной машины состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, нескольких «банок» глушителей и выхлопной трубы.

Самый дешевый вариант изготовления элемент системы выпуска подразумевает использование обычной стали. Этот материал наименее стоек к коррозии и «банка», сделанная из него, может проржаветь насквозь уже менее чем через пару лет эксплуатации в условиях зимней городской соли на дорогах.

Более устойчиво к химическим воздействиям алюминированное либо алюмоцинковое железо. Именно его очень любят автопроизводители. Такая сталь ненамного дороже простого «черного» металла, но показывает заметно более высокую способность сопротивляться коррозии — иной раз до 6 лет эксплуатации.

Самый дорогой, но и самый стойкий (почти вечный) материал для изготовления автомобильных глушителей — нержавеющая сталь. В выхлопных системах бюджетных машин, например, она практически не применяется из-за соображений экономии.

Теперь, собственно, о коррозии. Вопреки распространенному представлению, самые злобные химические силы воздействуют на глушитель не снаружи, а изнутри!

Дело в том, что одним из самых объемных продуктов горения автомобильного топлива является вода. Кроме нее в состав выхлопных газов входят окислы неметаллов. В основном углекислый газ, но хватает и оксидов серы и азота. Парообразная вода при охлаждении, как известно, переходит в жидкое состояние. Этот процесс особенно заметен именно в глушителе.

А когда в воде растворяются вышеупомянутые оксиды, конденсат превращается в коктейль сильных кислот, который со временем разъедает даже нержавейку. Вывод: нужно как-то не допускать скопления воды в глушителе.

Первое средство — профилактика. Для этого следует избегать коротких поездок, особенно в холодное время года: в недостаточно прогреваемой «банке» конденсат скапливается гораздо интенсивнее. Да и периодические прогревы мотора морозной ночью, с точки зрения сдоровья глушителя, тоже вредны.

Радикально же решить эту проблему можно за пару минут. Берем дрель или шуруповерт и сверло по металлу диаметром 2—3 миллиметра. Загнав машину на эстакаду или подъемник, сверлим на некотором расстоянии друг от друга в банке глушителя пару отверстий. Через них конденсирующаяся вода получит возможность немедленно сливаться. Благодаря чему будет исключено образование кислотного конденсата внутри «глушака». С помощью такого нехитрого приема можно продлить срок его службы раза в два, как минимум.

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5 сентября 2018
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