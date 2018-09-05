Как надолго продлить жизнь глушителю с помощью дрели

Для начала оговоримся: как защититься от задевов глушителем за кочки на грунтовой дороге, ударов при заезде на бордюр и тому подобных неприятностей — это не в данной заметке. Тут мы рассматриваем борьбу с главным врагом «глушака» — коррозией. Чтобы понять, как продлить срок его жизни, для начала следует ознакомится с некоторыми нюансами его конструкции.

Прежде всего скажем, что глушители делают из разных сортов металла, которые обладают разной способностью противостоять ржавчине. Напомним, что система выхлопа боле или менее современной машины состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, нескольких «банок» глушителей и выхлопной трубы.

Самый дешевый вариант изготовления элемент системы выпуска подразумевает использование обычной стали. Этот материал наименее стоек к коррозии и «банка», сделанная из него, может проржаветь насквозь уже менее чем через пару лет эксплуатации в условиях зимней городской соли на дорогах.

Более устойчиво к химическим воздействиям алюминированное либо алюмоцинковое железо. Именно его очень любят автопроизводители. Такая сталь ненамного дороже простого «черного» металла, но показывает заметно более высокую способность сопротивляться коррозии — иной раз до 6 лет эксплуатации.

Самый дорогой, но и самый стойкий (почти вечный) материал для изготовления автомобильных глушителей — нержавеющая сталь. В выхлопных системах бюджетных машин, например, она практически не применяется из-за соображений экономии.