Mercedes-Benz показал внешний вид нового GLE

На представленном видео отчетливо видно, что автомобиль получит новую головную оптику, а также боковые воздухозаборники. Скорее всего, это лишь «вершина айсберга»: ранее производитель уже сообщал, что модель после смены генерации выйдет совершенно новой, и ее мало что будет роднить с текущей версией.

Mercedes-Benz GLE следующего поколения будет построен на платформе MHA (Modular High Architecture), которая уже опробована на моделях E-класса.

В моторной гамме новинки пропишутся четырехцилиндровые и шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Будет и гибридный агрегат. «Горячая» версия с приставкой AMG скорее всего получит битурбированную четырехлитровую V-образную «восьмерку» мощностью 600 «лошадей».

Мировая премьера новинки пройдет на Парижском моторшоу в октябре.