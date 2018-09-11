Honda оформила патент на новый кроссовер

Патентные изображения серийного Everus, получившего имя EV были зарегистрированы в Китае, так что новинка появится пока только в КНР. Ожидается, что производство модели будет налажено в ближайшие месяцы, а к местным дилерам экологически чистый кроссовер приедет до конца года.

Судя по картинкам, SUV получит по-иному оформленный передний бампер и головную оптику новой конструкции, иначе будет выглядеть и радиаторная решетка. Заднюю часть электрокроссовер практически полностью позаимствовует у HR-V. Как будет выглядеть салон, пока не ясно.

Напомним, что в России Honda HR-V не представлен. Впервые модель дебютировала в 1998 году как трехдверный компактный кроссовер, потом появилась версия с пятью дверями, но в 2006 году выпуск «паркетника» был прекращен. С 2015 года японцы наладили сборку автомобиля второй генерации, решив навязать онкуренцию Ford EcoSport и Nissan Juke.