Ford выпустит бюджетный электрокроссовер

Американцы уже сейчас смогли рассказать подробности о намеченном бюджетном «электропаркетнике»: авто получит довольно приличный запас хода на одной подзарядке — 480 км, а при разработке внешнего вида художники будут вдохновляться культовым Ford Mustang.

«Ничего подобного с такими характеристиками на рынке сейчас нет, и ничего подобного за эту цену не будет», — пообещал Даррен Палмер, директор по разработке электромобилей. Звучит привлекательно? Еще как! Невольно задумываешься, какие же «подводные камни» ожидают будущих покупателей «зеленого американца».

Аналитики прогнозируют небывалый взлет интереса к электрическим автомобилям буквально в ближайшие 2− 5 лет. Поэтому к 2024 году бренд собирается представить аж 40 моделей с электромоторами, причем 16 из них будут питаться только от электричества.

Все новые Ford получат большие экраны, по-видимому, в качестве «приборки», а также инновационный интерфейс, умеющий передавать данные через беспроводной Интернет.