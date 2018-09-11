Названы самые экономичные рамные внедорожники

Учитывая, что классических внедорожников на российском рынке осталось не так много, «национальный состав» в нашей группе не балует разнообразием — три «японца» и два «китайца». Три из пяти укомплектованы бензиновыми моторами и два — дизельными. Только один оснащен автоматической коробкой передач, в то время как все остальные — «механикой». Мы ориентировались по официальным данным, указанным производителем, которые в ряде случаев могут отличаться от реальных показателей среднего расхода горючего.
7,3 л на 100 км
Не мудрено, что самым скромным аппетитом среди официально продающихся на нашем рынке внедорожников оказался компактный рамник с минимальной массой — трехдверный Suzuki Jimny. Чтобы покорять бездорожье, этому «малышу» за глаза хватает бензинового 1,3-литрового мотора мощностью 85 л. с. и системы подключаемого полного привода part-time с понижающей передачей.
Внедорожник в стандартной версии с пятиступенчатой механической коробкой передач готов «съедать» в смешанном цикле всего 7,3 литра на 100 километров. А в комплектации с четырехскоростным «автоматом» требует слегка побольше — 7,8 л на сотню. Кроме того, что Suzuki Jimny лидирует по минимальному показателю расхода топлива, он еще и стоит дешевле остальных — его цена колеблется в диапазоне от 1 175 000 от 1 279 950 рублей.
7,4 л на 100 км
Хорошо известный у нас внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в базовой комплектации оснащается 181-сильным турбодизелем 2.4 DI-D, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. С таким оснащением, согласно паспортным данным, «японец» довольствуется в среднем режиме 7,4 литрами тяжелого топлива на 100 километров пути. Вариант с «автоматом» попросит уже 8 литров. Диапазон цен на Mitsubishi Pajero Sport составляет от 2 199 000 до 2 987 000 рублей.
Аналогичным аппетитом обладает его земляк Toyota Land Cruiser Prado, также заряженный турбодизельным силовым агрегатом. 177-сильный мотор 2.8 TD в тандеме с шестиступенчатым «автоматом» обеспечивает тот же расход топлива — 7,4 литра на 100 километров. Но обойдется такой автомобиль совсем недешево — 3 101 000 рублей, и это самый дорогой вариант в нашем списке.
8,7 л на 100 км
Китайские рамные внедорожники Hower H3 и Н5 оснащаются одним и тем же бензиновым мотором от Mitsubishi объемом 2 л мощностью 150 л. с., который в обеих моделях работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Несмотря на то, что у автомобилей разные размеры и снаряженная масса, официальный расход топлива в смешанном режиме у обоих «китайцев» одинаковый — 8,7 литров на 100 километров. Причем этот параметр оказался общим для полноприводных и моноприводных версий, и все это вызывает определенные сомнения. На нашем рынке Hower H3 оценен в диапазоне от 1 199 000 до 1 419 000 «деревянных», а его старший брат H5 — от 1 299 000 до 1 559 000.