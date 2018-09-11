Названы самые экономичные рамные внедорожники

7,3 л на 100 км

Не мудрено, что самым скромным аппетитом среди официально продающихся на нашем рынке внедорожников оказался компактный рамник с минимальной массой — трехдверный Suzuki Jimny. Чтобы покорять бездорожье, этому «малышу» за глаза хватает бензинового 1,3-литрового мотора мощностью 85 л. с. и системы подключаемого полного привода part-time с понижающей передачей.

Внедорожник в стандартной версии с пятиступенчатой механической коробкой передач готов «съедать» в смешанном цикле всего 7,3 литра на 100 километров. А в комплектации с четырехскоростным «автоматом» требует слегка побольше — 7,8 л на сотню. Кроме того, что Suzuki Jimny лидирует по минимальному показателю расхода топлива, он еще и стоит дешевле остальных — его цена колеблется в диапазоне от 1 175 000 от 1 279 950 рублей.