Кроссовер DS 3 Crossback представлен официально

DS 3 Crossback может похвастать светодиодными ходовыми огнями разделенными на три секции овальной формы, необычными боковыми стойками, напоминающими акулий плавник, вытянутыми задними фонарями, соединенными вертикальной хромированной планкой и так называемыми «невидимыми» дверными ручками. Они спрятаны в кузовной панели и при необходимости автоматически выезжают.

Несмотря на самобытные детали экстерьера, придающие компактному кроссоверу ультрасовременный вид, художники все же оставили элементы, присущие автомобилям бренда, например массивную шестиугольную фальшрадиаторную решетку, а также общие формы автомобиля, выдающие в нем «француза».

Интерьер порадует поклонников марки пятью вариантами отделки — на выбор, улучшенной шумоизоляцией, а также аудиопроигрывателем мощностью 515 ватт с 12-ю динамиками.