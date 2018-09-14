Кроссовер DS 3 Crossback представлен официально

Компания DS — премиальный бренд, входящий во французский концерн PSA, официально представил свой новейший кроссовер DS 3 Crossback. Автомобиль получил довольно оригинальный внешний вид, колесные диски в десяти вариантах, десяток цветовых решений окраски кузова и моторную гамму, включающую электрическую силовую установку.
DS 3 Crossback может похвастать светодиодными ходовыми огнями разделенными на три секции овальной формы, необычными боковыми стойками, напоминающими акулий плавник, вытянутыми задними фонарями, соединенными вертикальной хромированной планкой и так называемыми «невидимыми» дверными ручками. Они спрятаны в кузовной панели и при необходимости автоматически выезжают.
Несмотря на самобытные детали экстерьера, придающие компактному кроссоверу ультрасовременный вид, художники все же оставили элементы, присущие автомобилям бренда, например массивную шестиугольную фальшрадиаторную решетку, а также общие формы автомобиля, выдающие в нем «француза».
Интерьер порадует поклонников марки пятью вариантами отделки — на выбор, улучшенной шумоизоляцией, а также аудиопроигрывателем мощностью 515 ватт с 12-ю динамиками.
Фото: DS
Фото: DS
Автомобиль построен на новой модульной архитектуре CMP (Common Modular Platform), благодаря которой инженерам удалось оснастить «паркетник» моторами разных типов. Покупатель может выбирать из шести вариантов: трех модернизированных бензиновых турбированных двигателей объемом 1,2 л мощностью 110, 130 и 155 л. с. и пары 1,6-литровых дизелей с отдачей 100 и 130 «лошадей», сочетающихся с восьмиступенчатым «автоматом». А также новинка будет доступна с электромотором мощностью 100 кВт (136 л. с.) с запасом хода до 450 км, правда машина с этим агрегатом появится в продаже только во второй половине следующего года.
Новый DS 3 Crossback заменит в линейке «французов» трехдверный хетч DS 3, сборка которого сворачивается к концу этого года. Через несколько недель новый кроссовер предстанет перед широкой публикой на международном автосалоне в Париже, а в продаже европейцы увидят модель в начале 2019 года.