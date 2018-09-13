10 пятилетних хетчбэков ценой до 200 000 рублей

В список доступных малолитражек пятилетнего возраста вошли продукты корейского, российского и французского автопрома, а также два гостя из Китая. Как правило, все они представляют собой небогатые версии с «механикой», хотя одна из них доступна с роботизированной коробкой передач. Четыре из пяти оказались бюджетниками B-класса и один — из сегмента А.

Кроме перечисленных вариантов, актуальных на сегодняшний день, в список вполне могут попасть и такие пятилетние хетчбэки, как отечественные LADA Priora, LADA Kalina и LADA Granta, а также китайский Lifan Smily.