10 пятилетних хетчбэков ценой до 200 000 рублей

В отличие от россиян, большинство европейских водителей из всех типов кузова предпочитают хетчбэк. Однако в последнее время и в нашей стране наметился рост продаж таких автомобилей. Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые дешевые варианты бюджетных хетчбэков с ценником дешевле 200 000 рублей.
В список доступных малолитражек пятилетнего возраста вошли продукты корейского, российского и французского автопрома, а также два гостя из Китая. Как правило, все они представляют собой небогатые версии с «механикой», хотя одна из них доступна с роботизированной коробкой передач. Четыре из пяти оказались бюджетниками B-класса и один — из сегмента А.
Кроме перечисленных вариантов, актуальных на сегодняшний день, в список вполне могут попасть и такие пятилетние хетчбэки, как отечественные LADA Priora, LADA Kalina и LADA Granta, а также китайский Lifan Smily.
110 000 ₽
Реальный шанс сэкономить дает пока еще у нас не забытый компактный хетчбэк Daewoo Matiz 2013-го года выпуска. Всего за 110 000 «деревянных» можно приобрести рабочий автомобиль в хорошем состоянии, не требующем ремонта, с пробегом 100 000 — 130 000 километров и выше.
Машина укомплектована 0,8-литровым мотором 52 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Средняя цена этой модели на вторичном рынке составляет приблизительно 160 000 рублей. Напомним, что на первичке ее официальным наследником считается узбекский Ravon R2, оцененный от 489 000 до 552 000 «деревянных».
В 2013 году рестайлинговую вазовскую «девятку» LADA Samara сняли с производства, но на вторичном рынке пока еще в большом количестве доступны последние экземпляры. Пятилетний хетчбэк с тремя или пятью дверями (соответственно ВАЗ 2113 и ВАЗ 2114) можно купить за 130 000 рублей.
Чаще всего встречаются модели с 1,6-литровым мотором мощностью 81 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Пробег таких машин составляет от 100 000 — 130 000 километров. Средняя цена ВАЗ 2114 на вторичном рынке равна приблизительно 160 000 рублям.
180 000 ₽
Не обошлось в нашем топе и без представителей китайского автопрома. За 180 000 целковых можно купить пятидверный хетчбэк В-класса из Поднебесной Geely MK Cross 2013-го года выпуска с пробегом 120 000 — 130 000 километров. Автомобиль заряжен 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 94 л. с., который работает в тандеме с механической пятиступенчатой коробкой передач.
Средняя цена этой модели на вторичном рынке равна 230 000 рублям. В настоящее время Geely MK Cross не представлен в российском модельном ряду китайского производителя.
Популярный у нас хетчбэк Renault Sandero 2013-го года выпуска с пробегом от 120 000 — 140 000 километров доступен за 190 000 «деревянных». За эти деньги можно рассчитывать на «француза» первого поколения в начальной комплектации с 1,4-литровым силовым агрегатом мощностью 75 л. с. и механической пятиступенчтаой коробкой передач.
Средняя стоимость подержанных Renault Sandero составляет 345 000 рублей. В настоящее время на официальном рынке продается модель второй генерации, недавно пережившая рестайлинг. Ее цена варьируется в диапазоне от 554 000 до 789 990 целковых.
200 000 ₽
Еще один гость из Поднебесной — пятидверный хетчбэк класса В Chery IndiS. За 200 000 рублей можно рассчитывать на пятилетний автомобиль с пробегом от 60 000 — 80 000 километров с 1,3-литровым мотором мощностью 83 л. с. Причем за эту сумму продаются экземпляры не только с пятиступенчатой «механикой», но и с пятидиапазонным «роботом».
Средняя цена подержанного Chery IndiS составляет 240 000 рублей. Официально в российской модельной линейке китайского производителя этот хетчбэк не представлен. В настоящее время бренд Chery у нас предлагает только одни кроссоверы.