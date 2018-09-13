Кроссовер KIA Telluride не приедет на российский рынок

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» официальные представители корейской марки, в настоящий момент возможность вывода новейшего кроссовера на российский рынок пока даже не рассматривается.

Премьера прототипа KIA Telluride прошла два года назад на моторшоу в Детройте. Серийная модель почти сохранила облик концепткара, но радиаторная решетка стала немного шире, передние фары получили продольное расположение и слегка поменяли форму задние фонари. В саклон авто можно посадить восемь человек, включая водителя.

Никаких технических данных, кроме скудного намека на то, что в моторную гамму войдет V-образная «шестерка», производитель не сообщает. Все подробности он оставил для мировой премьеры, которая состоится на автосалоне в том же Детройте. Кстати, автоэксперты предполагают, что упомянутый двигатель получит пару турбин и будет выдавать 365 сил.

Сборку новинки наладят на американском заводе в штате Джорджия. На рынке США кроссовер будет доступен уже с начала следующего года.