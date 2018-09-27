Названа дата продаж нового китайского кроссовера FAW Bestune T77

Китайский бренд сообщил, что уже 17 октября модель будет доступна по предварительному заказу, а в ноябре первые машины поступят к покупателям.

Экстерьер автомобиля в общих чертах повторяет прототип T-Concept, который был представлен весной этого года. По предварительной информации, паркетник получит турбомотор объемом 1,2 л мощностью 143 л. с. В качестве коробки передач на выбор предложат пятиступенчатую «механику» либо семидиапазонный «робот». Bestune T77 будет доступен в богатых комплектациях с внушительным списком опций.

Предварительная цена на новую модель стартует от 130 000 юаней (1 244 000 рубля). Пока автомобиль выходит на китайский рынок, но не исключено, что вскоре его предложат для российских покупателей.