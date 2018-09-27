Названа дата продаж нового китайского кроссовера FAW Bestune T77

Фото FAW
Известный производитель из Поднебесной FAW объявил сроки выхода на рынок компактного кроссовера T77. Это первый представитель новой модельной линейки Bestune после того, как компания объявила о ребрендинге своей продукции. Отныне все модели FAW будут носить именно это название.
Иван Флягин

Китайский бренд сообщил, что уже 17 октября модель будет доступна по предварительному заказу, а в ноябре первые машины поступят к покупателям.

Экстерьер автомобиля в общих чертах повторяет прототип T-Concept, который был представлен весной этого года. По предварительной информации, паркетник получит турбомотор объемом 1,2 л мощностью 143 л. с. В качестве коробки передач на выбор предложат пятиступенчатую «механику» либо семидиапазонный «робот». Bestune T77 будет доступен в богатых комплектациях с внушительным списком опций.

Предварительная цена на новую модель стартует от 130 000 юаней (1 244 000 рубля). Пока автомобиль выходит на китайский рынок, но не исключено, что вскоре его предложат для российских покупателей.

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27 сентября 2018
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