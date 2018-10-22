Названы сроки появления в продаже Hyundai Creta нового поколения

Как удалось выяснить экспертам Autocar, на рынок новая генерация кроссовера Hyundai Creta поступит в 2020 году. А еще через год продуктовую линейку пополнит семиместная модификация. Да-да, у потребителей будет более дешевая альтернатива Grand Santa Fe, который, кстати сказать, к этому времени заменит совершенно новый кроссовер под именем Palisade.

Ожидается, что новая «Крета» получит широкий спектр продвинутых электронных опций, модернизированные моторы и подвеску, а также станет комфортабельнее и тише.

Безусловно, поколдуют корейцы и над надежностью агрегатной базы — чего ждать владельцам нынешнего Hyundai Creta после 10 000 км пробега можно узнать здесь.