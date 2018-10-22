В России отзывают партию Nissan Juke из-за проблем с зажиганием

Под отзывную кампанию попадают 375 экземпляров Nissan Juke (F15), произведенных c 3 апреля по 13 июня 2017 года. Причиной акции стал обнаруженный дефект внутренней пружины выключателя зажигания, что при некоторых обстоятельствах может привести к неожиданной остановке двигателя во время движения.

Уполномоченные представители «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» проинформируют владельцев указанных Nissan Juke о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На неисправных машинах бесплатно заменят выключатель зажигания.

Напомним, что на днях японский производитель официально представил новую бюджетную модель Nissan Kicks, главным конкурентом которой станет Hyundai Creta. В январе кроссовер поступит в продажу на индийском рынке, и в переводе на российскую валюту стоимость модели составит 800 000 − 1 250 000 рублей.