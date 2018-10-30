Почему не нужно прогревать коробку передач перед поездкой зимой

Какие только коробки передач не встречаются на современных легковушках: это и классическая «механика», и гидротрансформаторный «автомат», и «роботы» с двумя сцеплениями, и бесступенчатые «вариаторы»! А ведь у каждой трансмиссии есть свои нюансы эксплуатации, зная о которых можно продлить механизму жизнь.

Но вот спасет ли его от преждевременного выхода на пенсию тщательный прогрев в холодное время года? «Конечно!» — воскликнут завсегдатаи интернетов. И приведут в качестве главных аргументов «за», разумеется, загустевшее трансмиссионное масло, некорректную, «холодную» работу фильтра, бедные-несчастные сальники, уплотнители и кольца.

Только вот все вышеперечисленное — не аргументы, а предрассудки. Современные коробки надежды — они рассчитаны на эксплуатацию в морозных условиях, если речь, конечно, не идет о критично низких температурах Антарктиды. По мнению технических экспертов, трансмиссии вполне хватает на «подготовку» того времени, что требуется двигателю, то есть нескольких минут.