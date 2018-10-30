Почему не нужно прогревать коробку передач перед поездкой зимой

Фото: auto.mthai.com
Согласно одной из автомобильных страшилок, гуляющих на просторах интернета, если перед поездкой в холодное время года как следует не прогреть коробку передач, то она проживет гораздо меньше, чем ей отведено. Насколько это убеждение соответствует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Какие только коробки передач не встречаются на современных легковушках: это и классическая «механика», и гидротрансформаторный «автомат», и «роботы» с двумя сцеплениями, и бесступенчатые «вариаторы»! А ведь у каждой трансмиссии есть свои нюансы эксплуатации, зная о которых можно продлить механизму жизнь.

Но вот спасет ли его от преждевременного выхода на пенсию тщательный прогрев в холодное время года? «Конечно!» — воскликнут завсегдатаи интернетов. И приведут в качестве главных аргументов «за», разумеется, загустевшее трансмиссионное масло, некорректную, «холодную» работу фильтра, бедные-несчастные сальники, уплотнители и кольца.

Только вот все вышеперечисленное — не аргументы, а предрассудки. Современные коробки надежды — они рассчитаны на эксплуатацию в морозных условиях, если речь, конечно, не идет о критично низких температурах Антарктиды. По мнению технических экспертов, трансмиссии вполне хватает на «подготовку» того времени, что требуется двигателю, то есть нескольких минут.

Фото: www.wallsauce.com

«Что, и даже АКП не нужно разрабатывать перед поездкой, дергая туда-сюда селектор?» — спросите вы. Не нужно: ни «автомат», ни «робот», ни «вариатор», ни «механика» в предварительных «ласках» не нуждаются. Однако это вовсе не значит, что выкурив при заведенной машине сигаретку, можно сразу «кидать тапку» в пол. Отнюдь.

Даже если вы «пропустите» целый блок сигарет, пока мотор будет пробуждаться ото сна, не стоит давать трансмиссии сильных нагрузок первые минуты. Отъезжая от дома, избегайте резких ускорений и торможений. Да и вообще, старайтесь зимой ездить максимально плавно — тут дело не столько в бережной эксплуатации автомобиля, сколько в собственной безопасности… Но вернемся к теме.

Если вы хотите действительно продлить жизнь коробке передач, то возьмите за правило регулярно ее обслуживать, следуя рекомендациям завода-изготовителя. Своевременно меняйте масло и фильтры, внимательно присматривайтесь к работе трансмиссии, прислушивайтесь к посторонним звукам. А при малейших подозрениях на неисправность обращайтесь в проверенный сервис, а не на форум, где восседают мастеры-ломастеры.

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30 октября 2018
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