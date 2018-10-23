Volkswagen показал компактный T-Cross на новом видео

Фото: Volkswagen
Всего за несколько дней до официальной премьеры нового Volkswagen T-Cross, которая пройдет 25 октября в Амстердаме, производитель решил немного подогреть интерес публики тизерным видео продолжительностью всего в 20 секунд. Правда, за это время ролик позволяет довольно детально разглядеть салон и частично — экстерьер новинки.
Светлана Ермолаева

Самый маленький кроссовер в модельной линейке бренда, Volkswagen T-Cross, получил светодиодную оптику, включая горизонтальную полосу, соединяющую между собой задние фонари.

Новинка может похвастать комбинированной отделкой салона, часть внутренних панелей выполнена из углепластикового волокна. Кроме того, авто оснащено виртуальной приборной панелью. Судя по всему, в качестве опции будут предложены колесные диски, окрашенные в цвет кузова.

Раньше представители бренда уже говорили, что T-Cross станет самой безопасной моделью в своем сегменте. Так, уже в базовом варианте «паркетник» оборудуют электронной системой удержания в заданной полосе и адаптивным круиз-контролем, способным замедлять машину и даже полностью ее останавливать, если впереди идущий автомобиль снижает скорость (к примеру, в хвосте дорожного затора).

Как уже писал ранее портал «АвтоВзгляд», багажное отделение авто вмещает 455 литров поклажи, а при сложенных спинках заднего ряда объем увеличивается до 1281 л.

В силовую линейку модели войдут три бензиновых мотора мощностью 95, 115 и 150 л. с., а также двигатель на дизельном топливе с отдачей в 95 «лошадей». Привод у Volkswagen T-Cross — только передний.

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23 октября 2018
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