Volkswagen показал компактный T-Cross на новом видео

Самый маленький кроссовер в модельной линейке бренда, Volkswagen T-Cross, получил светодиодную оптику, включая горизонтальную полосу, соединяющую между собой задние фонари.

Новинка может похвастать комбинированной отделкой салона, часть внутренних панелей выполнена из углепластикового волокна. Кроме того, авто оснащено виртуальной приборной панелью. Судя по всему, в качестве опции будут предложены колесные диски, окрашенные в цвет кузова.

Раньше представители бренда уже говорили, что T-Cross станет самой безопасной моделью в своем сегменте. Так, уже в базовом варианте «паркетник» оборудуют электронной системой удержания в заданной полосе и адаптивным круиз-контролем, способным замедлять машину и даже полностью ее останавливать, если впереди идущий автомобиль снижает скорость (к примеру, в хвосте дорожного затора).