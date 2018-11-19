Названы сроки появления в России нового Nissan Qashqai

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», посвежевший и сильно похорошевший «японец» прибудет в шоу-румы в марте. Обозревателю Вячеславу Василенко уже удалось испытать его в деле на черногорских серпантинах — подробный видео тест-драйв новинки можно посмотреть здесь.

Автомобиль получил внешность в стиле «бумеранг», навеянную дизайном флагманского Nissan Murano. Интерьеру достались более качественные материалы отделки, новый руль и целый букет полезных опций. В частности, система экстренного торможения, функция контроля за нахождением авто в полосе следования и система, определяющая препятствия на проезжей части, в том числе при движении задним ходом.

Российские спецификации пока держатся в секрете, но доподлинно известно, что ни дизеля, ни механической коробки передач у вставшего на питерский конвейер кроссовера Nissan Qashqai, не будет. Более подробная информация с ценами станет известна ближе к старту продаж.