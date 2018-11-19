Глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон арестован в Японии

Японские СМИ пишут о претензиях правоохранителей Страны восходящего Солнца к 64-летнему топ-менеджеру франко-японского автостроительного альянса.
Максим Строкер

Как сообщает газета Asahi Shimbun, Карлос Гон, руководитель альянса Renault-Nissan, прибыл в прокуратуру Токио для допроса. Власти считают, что он в свое время не указал в декларации о доходах полученные в качестве вознаграждения ценные бумаги Nissan Motor Co.

Это, по мнению японской прокуратуры можетрасцениваться как манипулирование информацией. Ожидается, что после допроса главный идеолог и архитектор стратегического альянса между Renault, Nissan, Mitsubishi, АВТОВАЗ, Daimler и Dongfeng будет арестован.

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19 ноября 2018
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