Глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон арестован в Японии

Как сообщает газета Asahi Shimbun, Карлос Гон, руководитель альянса Renault-Nissan, прибыл в прокуратуру Токио для допроса. Власти считают, что он в свое время не указал в декларации о доходах полученные в качестве вознаграждения ценные бумаги Nissan Motor Co.

Это, по мнению японской прокуратуры можетрасцениваться как манипулирование информацией. Ожидается, что после допроса главный идеолог и архитектор стратегического альянса между Renault, Nissan, Mitsubishi, АВТОВАЗ, Daimler и Dongfeng будет арестован.