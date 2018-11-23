Volkswagen Tiguan получил новую «черную» версию

Стайлинг-пакет Black Style R-Line для Volkswagen Tiguan включает в себя особые бамперы, дверные молдинги, расширители колесных арок, спойлер на крыше, а также 19-дюймовые колесные диски Sebring. Помимо того, кроссоверы в этом исполнении могут похвастать окрашенными в черный цвет рейлингами, корпусами боковых зеркал и декоративной вставкой на радиаторной решетке.

Заказать Tiguan в исполнении Black Style R-Line могут лишь те покупатели, что остановили свой выбор на машине в комплектациях Comfort и Highline. Имеет значение и цвет выбранного автомобиля — «черный» дизайн-пакет «уживается» только с четырьмя колерами: белыми Mother-of-Pearl-Effect Oryx White и Pure White, серым Indium Grey Metallic, а также черным Pearl-Effect Deep Black.

За стайлинг-пакет Black Style R-Line европейские дилеры просят доплатить 3365 евро, что по текущему курсу эквивалентно 250 000 рублей. В России же появление «черного» Tiguan крайне маловероятно, хотя однозначного ответа в представительстве вольфсбургской марке пока не дают.