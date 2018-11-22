5 способов выбрать надежного официального дилера для обслуживания машины

Было бы глупо спорить с тем, что сегодня добрая половина официальных дилерских предприятий работает «грязно». Равно как и продавцы, сервисмены гоняются за крупными чеками, пренебрегая лояльностью клиентов, а кое-где и даже качеством оказываемых услуг. Однако это вовсе не значит, что от «белых» мастерских следует держаться подальше, отнюдь. При желании можно обслуживаться и у них — главное, найти «своих» мастеров.

САРАФАННОЕ РАДИО

Подыскивая официальный сервис, в первую очередь имеет смысл пробежаться по форумам, на которых обмениваются опытом владельцы автомобилей одной марки. Именно у «одноклубников» можно попросить совета относительно СТО — они с радостью поделятся контактами достойных специалистов в городе, а заодно подскажут, какие мастерские лучше обходить стороной.