5 способов выбрать надежного официального дилера для обслуживания машины

Многие водители побаиваются официалов, наслушавшись историй про их непомерно высокие цены при зачастую некачественном сервисе и дурным обращением с клиентами. И зря, ведь достойные мастерские, одобренные представительствами марок, еще не перевелись. Как отыскать честную СТО из множества «грабительских», подскажет портал «АвтоВзгляд».
Было бы глупо спорить с тем, что сегодня добрая половина официальных дилерских предприятий работает «грязно». Равно как и продавцы, сервисмены гоняются за крупными чеками, пренебрегая лояльностью клиентов, а кое-где и даже качеством оказываемых услуг. Однако это вовсе не значит, что от «белых» мастерских следует держаться подальше, отнюдь. При желании можно обслуживаться и у них — главное, найти «своих» мастеров.
САРАФАННОЕ РАДИО
Подыскивая официальный сервис, в первую очередь имеет смысл пробежаться по форумам, на которых обмениваются опытом владельцы автомобилей одной марки. Именно у «одноклубников» можно попросить совета относительно СТО — они с радостью поделятся контактами достойных специалистов в городе, а заодно подскажут, какие мастерские лучше обходить стороной.
СОБРАТЬ ДОСЬЕ
Остановившись на какой-либо конкретной компании, стоит уделить немного времени ее изучению: почитать историю, проверить наличие сертификатов и наград, заглянуть в прайс-листы, «погуглить» отзывы — причем как от клиентов, так и от бывших сотрудников. Лучше отдать предпочтение той фирме, что присутствует на рынке не первое десятилетие. В идеале — не только в России, но и за рубежом.
ВАМ СЛОВО
Любопытную информацию о дилерских центрах можно отыскать и на российском сайте производителя. Многие компании на своих порталах честно публикуют результаты тайных проверок, после ознакомления с которыми автовладельцу проще принять решение. Там же, кстати сказать, обычно анонсируются различные акции, способные уберечь кошелек, и места их проведения.
Даже несмотря на строгие регламенты, установленные автостроителями, дилеры ведут бизнес по-разному. Одни фокусируют внимание исключительно на предоставляемых услугах, другие стараются, помимо прочего, окружить заботой и клиентов. Определившись с компанией, позвоните на сервис и уточните, есть ли у нее парк подменных автомобилей, бонусные программы, детский уголок, кафе и прочие блага, имеющие лично для вас значение.
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Еще лучше записываться на новую СТО не по телефону, а при личном визите. Так вы сможете не только узнать расценки и имя девушки-оператора, но и увидеть своими глазами ремзону, условия, в которых трудятся специалисты, и самих мастеров. Конечно, всецело ориентироваться на «обертку» неправильно, но внешний вид может рассказать о многом.