ТОП-5 самых дешевых новых премиальных кроссоверов

Преданная и трепетная любовь наших соотечественников к сегменту SUV наводит на мысль, что пределом мечтаний большинства из них является добротный и статусный кроссовер премиум-класса. Какую минимальную сумму нужно выложить за новый паркетник престижной марки, разобрался портал «АвтоВзгляд», отметив пять самых доступных вариантов.
Стоя в очереди за бюджетными «Дастерами», «Иксреями», «Каптюрами» и «Кретами», которые в средних комплектациях сейчас обходятся в миллион рублей, наверняка многие из нас нет-нет, да и поглядят с тяжелым вздохом на проезжающие лакированные «Иксы» от BMW, «Джи-эли» от Mercedes и «Ку» от Audi.
Увы, чтобы стать счастливым обладателем нового премиального кроссовера, нужно накопить, как минимум, без малого два миллиона «деревянных». Причем в этом случае вы сможете рассчитывать на небогатую версию компактного SUV, но с бойким мотором и автоматической коробкой передач.
BMW X1
1 980 000 рублей — нижняя планка в нашем рейтинге, и это ценник малоразмерного переднеприводного кроссовера BMW Х1 sDrive18i в базовой комплектации со 136-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 л и семиступенчатым «роботом» Steptronic.
В список стандартных опций входят кондиционер, датчик дождя, бортовой компьютер, медиасистема с 6,5-дюймовым дисплеем высокого разрешения и контроллером BMW iDrive, подогрев передних сидений, подлокотник, противотуманки, система контроля прохождения поворотов Performance Control и многое другое.
Вторую позицию занимает еще один представитель славного баварского братства — переднеприводный BMW X2 sDrive18i за 2 050 000 рублей. Его базовая комплектация также включает 136-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 л, а в качестве коробки передач предлагается тот же семиступенчатый «робот» Steptronic с двойным сцеплением.
Список оборудования BMW X2 аналогичен младшему брату X1 — кондиционер, датчик дождя, бортовой компьютер, подогрев передних сидений, подлокотник, противотуманки и т. д.
Audi Q3
Чуть дороже баварского кроссовера компактный представитель знаменитой компании из Ингольштадта — Audi Q3 c 1,4-литровым мотором TSI мощностью 150 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Цена вопроса — 2 045 000 рублей.
В списке опций такого варианта имеется все необходимое, за исключением круиз-контроля, климат-контроля, бесключевого доступа, датчиков парковки, электропривода сидений и задней двери, поясничного подпора в передних сидениях, светодиодных фар и задних фонарей, различных «умных» ассистентов безопасности для водителя и много другого…
Малокалиберный японский кроссовер Infiniti QX30 в стандартной комплектации обойдется минимум в 2 118 000 «деревянных». Причем за эти деньги можно рассчитывать на полноприводный вариант GT, оснащенный 2-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 211 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.
Стандартная комплектация отличается богатым списком опций, среди которых в наличии климат-контроль, датчики дождя и света, круиз контроль, датчики парковки и т. д.
Mercedes-Benz GLA
Замыкает пятерку самых доступных премиальных кроссоверов очередной «немец», но уже из Штутгарта — компактный SUV Mercedes-Benz GLA 200 за 2 270 000 рублей. Начальная версия заряжена 1,6-литровой «четверкой» мощностью 156 л. с., которая работает в паре семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.
В список стандартного оборудования включен датчик дождя, медиасистема с восьмидюймовым экраном, кожаный руль, электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, климат-контроль и т. д.