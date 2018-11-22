ТОП-5 самых дешевых новых премиальных кроссоверов

Стоя в очереди за бюджетными «Дастерами», «Иксреями», «Каптюрами» и «Кретами», которые в средних комплектациях сейчас обходятся в миллион рублей, наверняка многие из нас нет-нет, да и поглядят с тяжелым вздохом на проезжающие лакированные «Иксы» от BMW, «Джи-эли» от Mercedes и «Ку» от Audi.

Увы, чтобы стать счастливым обладателем нового премиального кроссовера, нужно накопить, как минимум, без малого два миллиона «деревянных». Причем в этом случае вы сможете рассчитывать на небогатую версию компактного SUV, но с бойким мотором и автоматической коробкой передач.