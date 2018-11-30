Японцы представили обновленный Nissan Murano

Фейслифтинг традиционно коснулся оптики, переднего бампера, решетки радиатора и дизайна колесных дисков. Кроме того, пополнилась цветовая гамма вариантов окраски кузова. В салоне кардинальных изменений нет, если, повторимся, не считать использование более дорогих материалов отделки.

Кроме того, теперь Murano доступен с пакетом систем безопасности Safety Shield 360, который включает функцию автоматического торможения с распознаванием пешеходов, систему контроля слепых зон, функцию автоматического переключения дальнего света на ближний и мониторинг рядности движения.

Кроссовер по-прежнему оснащается 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 264 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором. В качестве опции предлагается система полного привода.

В настоящее время на российском рынке Nissan Murano продается по стартовой цене в 2 220 000 рублей.