Его величество автобус: длительный тест-драйв Volkswagen Multivan

Говорим «микроавтобус» — подразумеваем Volkswagen. Как бы ни старались другие автопроизводители, сколько бы ни привносили инноваций и революционных идей, а создать полноценную конкуренцию этому классу автомобилей из Вольфсбурга им так и не удалось. Даже Mercedes.
Transporter, Caravelle и венец творения — Multivan. Тройка немцев, каждый из которых идеально вписывается в концепцию «quadratisch, praktisch, gut». Пришло время в очередной раз вдоволь насладиться самым навороченным и богатым из «ваговских» автобусов — «Мультивеном».
Шестое поколение, которое вот уже два года стоит в автосалонах VW по всему миру, мало чем отличается от своего предшественника: объективно говоря. T6 — это глубокий и многоуровневый рестайлинг. Поработали над деталями, подвели дизайн автобусов под общий знаменатель со всей остальной модельной линейкой. Совершенство не требует изменений, но создают совершенство, по заверению Микеланджело Буонарроти, мелочи. А этот парень знал, о чем говорил.
Именно проработкой, кропотливой и всесторонней, инженеры «Фольксваген» возвели автомобиль на пьедестал. Аккуратный и элегантный дизайн, если так можно сказать об этом учебники геометрии о четырех колесах, создан не в ущерб функциональности, чем сегодня страдают многие автопроизводители, а в угоду этому важнейшему для комтранса фактору. Несмотря на внушительные размеры, парковка и городское маневрирование даже в узких и заставленных московских дворах, никаких трудностей не создает. Машина фактически заканчивается там же, где стекло пятой двери, а начинается на расстоянии вытянутой руки от сидения водителя! Но ведь это не просто микроавтобус — это Multivan: количество камер и парктроников на квадратный метр зашкаливает.
Сдвижные двери второго ряда способствуют удобному выходу даже в замкнутом пространстве, а правильную осанку при посадке в машину сможет позволить себе «всяк сюда входящий» — на то он и автобус, чтобы в него заходить, а не садиться. Сильные мира сего, озабоченные комфортом, а не ежесекундным подчеркиванием статуса, давно уже используют для постоянного передвижения именно микроавтобусы. Удобнее, знаете ли.
Да и о каком ущербе для имиджа и самомнения, если внутри скрывается полноценный кабинет, куда можно заказать даже деревянные полы? Не массив, конечно, но вполне соответствуют законам жанра. Складной стол, возможность установки отдельных кресел, экраны и розетки для гаджетов — тут легко организовать хоть оперативный штаб, хоть микрокинозал. И все — за считанные минуты. Но это располагается за спиной водителя. А впереди — настоящая азбука проектирования автомобильных интерьеров.
В первые минуты создается впечатления, что нет ни единого, свободного от функционала, сантиметра пространства. Сонмы «бардачков» и ящиков, россыпь кармашков и скрытых ниш — чтобы разложить все необходимое и после запросто найти — потребуется много времени. Чтобы разыскать абсолютно все отделения для мелочей — бесконечно много. Но эргономическое блаженство заключается в удобном и понятном расположении всех органов управления: кнопки и селекторы, крутилки и рычажки находятся именно там, куда автоматически тянется рука.
Volkswagen Multivan — многолик. Об этом говорит не только разная длина кузовов, ворох возможных модификаций и пять вариантов двигателей, но и цена: самый дешевый «Мультик» обойдется в 2 718 000 рублей — это будет автомобиль с бензиновым двухлитровым двигателем на 150 л. с., механической трансмиссией и передним приводом. Самый дорогой полноприводный автобус с дизельным 180-сильным мотором, коробкой DSG в комплектации Business обойдется уже в 7 с половиной миллионов рублей. Три цены! К нам в редакцию приехал именно такой Multivan.
Кресла спроектированы под европейца, подушки удобные, спина не затекает. Единственное, к чему нужно привыкать — это специфическая автобусная посадка. Любителям «прилечь» на водительском месте это может не сразу понравится. Обширное остекление и удобные зеркала заднего вида позволяют быстро устроиться и приступить к динамическим испытаниям. Осознав его истинные габариты за несколько минут, любой мало-мальски знакомый с московским трафиком водитель может смело выезжать на дорогу. И совершенно не важно, кто до этого был в его биографии: «Волга», «Матиз» или трамвай.
И это, без всяких сомнений, боец корпоративного, а не семейного гаража (хотя и большие семьи оценят его по достоинству, и вряд ли захотят расставаться). Уж слишком много в нем наворотов и опций, которыми в реальной жизни многочисленная семья вряд ли когда воспользуется. К тому же, в отличии от Transporter и Caravelle, у «Мульта» своя подвеска: она мягче и вальяжней на многострадальном российском асфальте. Укачивает, знаете ли, на задних рядах. На коротком маршруте офис-дом-аэропорт автомобиль демонстрирует непревзойденный комфорт, стоически справляется со столичными заторами и бесконечным дрейфом по московским кольцам. А вот на трассе хотелось бы большей собранности. Подвески Multivan разборчивы к дорогам, потому что ему суждено пройти свой жизненный путь по улицам и переулкам, а не по трассам и направлениям.
Зато как хорош полный привод, как уверенно ведет себя на вираже высокая машина, легко и непринужденно оставляя легковушки в кильватере на маневре. Управлять им — сплошное удовольствие! В некоторых моментах даже приятнее, чем традиционным седаном и хетчбэком. В ежедневной редакционной текучке находятся десятки машин, но именно автобус отчего-то совсем не хотелось передавать коллегам. «Мультиван» приглянулся абсолютно всем.
На сегодняшнем отечественно рынке микроавтобусы только начинают завоевывать истинную популярность. Фургоны у нас уже прижились, «каблучки» с появлением LADA Largus и вовсе наводнили дороги. Но специалисты отрасли уверены: следующим трендом, сразу после кроссоверов, будут именно они — автобусы. Удобно, многофункционально, практично и ладно скроено.
Соседняя Беларусь и вся Восточная Европа уже давно млеет от этого класса. Мы — следующие. Благо, уже сегодня есть из чего выбрать: в одном только салоне Volkswagen можно подобрать микроавтобус под любые требования!