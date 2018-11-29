Его величество автобус: длительный тест-драйв Volkswagen Multivan

Именно проработкой, кропотливой и всесторонней, инженеры «Фольксваген» возвели автомобиль на пьедестал. Аккуратный и элегантный дизайн, если так можно сказать об этом учебники геометрии о четырех колесах, создан не в ущерб функциональности, чем сегодня страдают многие автопроизводители, а в угоду этому важнейшему для комтранса фактору. Несмотря на внушительные размеры, парковка и городское маневрирование даже в узких и заставленных московских дворах, никаких трудностей не создает. Машина фактически заканчивается там же, где стекло пятой двери, а начинается на расстоянии вытянутой руки от сидения водителя! Но ведь это не просто микроавтобус — это Multivan: количество камер и парктроников на квадратный метр зашкаливает.

Сдвижные двери второго ряда способствуют удобному выходу даже в замкнутом пространстве, а правильную осанку при посадке в машину сможет позволить себе «всяк сюда входящий» — на то он и автобус, чтобы в него заходить, а не садиться. Сильные мира сего, озабоченные комфортом, а не ежесекундным подчеркиванием статуса, давно уже используют для постоянного передвижения именно микроавтобусы. Удобнее, знаете ли.