В шпионские объективы впервые попал интерьер нового Ford Explorer

Ford Explorer получит массивное многоярусное торпедо с крупным «планшетом» мультимедийной системы SYNC 3, расположенным на «верхнем этаже». Кроме усовершенствованного информационно-развлекательного комплекса с поддержкой «облачных» сервисов, в список опций новой модели войдет полный комплект иновационных систем активной безопасности. По предварительной информации, Ford Explorer последнего поколения построят на модульной платформе CD6.
Вслед за недавно опубликованными фото замаскированного экстерьера Ford Explorer шестого поколения, в Сети появились снимки салона будущего кроссовера. Напомним, что модель дебютирует в следующем году на автосалоне в Детройте.
О силовой линейке и других технических характеристиках производитель пока умалчивает, но скорее всего кроссовер обзаведется новыми двигателями, среди которых будет 3-литровый 400-сильный V6 от Lincoln Navigator ST, а также гибридная силовая установка.
После январской премьеры в Детройте SUV поступит к дилерам к концу следующего года. Напомним, что нынешний Ford Explorer продается на российском рынке с единственным 249-сильным V6 объемом 3,5 л, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Цена на модель стартует от 2 799 000 рублей.
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