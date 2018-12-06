В шпионские объективы впервые попал интерьер нового Ford Explorer

Фото www.autoblog.com
Вслед за недавно опубликованными фото замаскированного экстерьера Ford Explorer шестого поколения, в Сети появились снимки салона будущего кроссовера. Напомним, что модель дебютирует в следующем году на автосалоне в Детройте.
Иван Флягин

Ford Explorer получит массивное многоярусное торпедо с крупным «планшетом» мультимедийной системы SYNC 3, расположенным на «верхнем этаже». Кроме усовершенствованного информационно-развлекательного комплекса с поддержкой «облачных» сервисов, в список опций новой модели войдет полный комплект иновационных систем активной безопасности. По предварительной информации, Ford Explorer последнего поколения построят на модульной платформе CD6.

О силовой линейке и других технических характеристиках производитель пока умалчивает, но скорее всего кроссовер обзаведется новыми двигателями, среди которых будет 3-литровый 400-сильный V6 от Lincoln Navigator ST, а также гибридная силовая установка.

После январской премьеры в Детройте SUV поступит к дилерам к концу следующего года. Напомним, что нынешний Ford Explorer продается на российском рынке с единственным 249-сильным V6 объемом 3,5 л, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Цена на модель стартует от 2 799 000 рублей.

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6 декабря 2018
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