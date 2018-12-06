В шпионские объективы впервые попал интерьер нового Ford Explorer

О силовой линейке и других технических характеристиках производитель пока умалчивает, но скорее всего кроссовер обзаведется новыми двигателями, среди которых будет 3-литровый 400-сильный V6 от Lincoln Navigator ST, а также гибридная силовая установка.

После январской премьеры в Детройте SUV поступит к дилерам к концу следующего года. Напомним, что нынешний Ford Explorer продается на российском рынке с единственным 249-сильным V6 объемом 3,5 л, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Цена на модель стартует от 2 799 000 рублей.