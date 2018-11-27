Новый Ford Explorer впервые замечен на тестах

Фотографий интерьера кроссовера пока, к сожалению, нет. Однако можно с уверенностью предположить, что американцы оснастят автомобиль множеством новомодных систем помощи водителю и современным информационно-развлекательным комплексом с большим тачпадом и поддержкой «облачных» сервисов. Так ли это на самом деле, узнаем чуть позже.

По предварительным данным, новый Ford Explorer построят на модульной платформе CD6 — той же базе, которая ляжет в основу следующего Ford Mustang. Информации о моторах пока нет, но вероятно, в гамму двигателей, помимо прочего, войдет и электрический агрегат для любителей «зеленых» машин. Привод, скорее всего, покупателям предложат как задний, так и полный.

Остается лишь добавить, что премьера Ford Explorer шестого поколения состоится в следующем году, а в продажу кроссовер поступит ближе к 2020-му. Когда сменивший генерацию SUV доберется до России, сказать пока сложно.