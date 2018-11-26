В России собрали 20 000 кроссоверов Ford Explorer

Ford Explorer в «максималке» отличается кожаной отделкой салона и передними креслами с функциями массажа, вентиляции и подогрева. Кроме этого, такой автомобиль оснащен информационно-развлекательной системой с восьмидюймовым монитором и аудиокомплексом с 12-ю динамиками. В списке электронных опций можно найти ассистент парковки и адаптивный круиз-контроль.

В движение машину приводит 3,5-литровый «атмосферник» мощностью 249 л. с., работающий вкупе с шестискоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода. В топовой версии Ford Explorer обойдется покупателю в 3 317 000 рублей, а автомобиль в базовом варианте оценивается минимум в 2 799 000 «деревянных».

Стоит отметить, что автомобиль с некоторых пор начал пользоваться популярностью у российских потребителей: в прошлом году «Эксплорер» показал самую внушительную динамику среди прочих моделей Ford (62% по сравнению с 2016 годом). А на сегодняшний день этот показатель достиг 59 %. С начала года кроссовер разошелся тиражом более 3000 экземпляров.