У Mitsubishi Outlander снова проблемы с электропроводкой

При самом неудачном стечении обстоятельств неисправность может привести к возгоранию. Дефектные автомобили были переданы в руки к покупателям с марта по август 2018 года.

Для исправления фатального недостатка необходимо заменить бракованные провода. Чтобы понять нуждается ли конкретный автомобиль в ремонте, необходимо заглянуть на сайт Федерального агентства «Росстандарт». На ресурсе в общем доступе размещен список с VIN бракованных «паркетников». Если идентификационный номер в перечне совпал с тем, что записан в ПТС, нужно просто позвонить ближайшему дилеру и записаться на замену в сервис.

Кроме того, российские представители офиса будут сами оповещать письменно и звонком по телефону всех владельцев пожароопасных машин и приглашать на ремонтные работы. Услугу в данном случае производитель предоставляет бесплатно, также как и новые запчасти.

Стоит напомнить, что около месяца назад Mitsubishi уже отзывала в России 60 000 «Аутлендеров» из-за того, что в автомобиле могут самопроизвольно оплавляться контакты электропроводки под водительским креслом. Неисправными оказались кроссоверы, проданные с июля 2012-го по декабрь 2014 года.