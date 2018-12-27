Как правильно себя вести, если вы стали свидетелем ДТП

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Каждый водитель в любой точке своего маршрута может стать очевидцем серьезной аварии, когда от его экстренных действий будет зависеть жизнь и здоровье пострадавших. Что делать и как помочь раненым людям должны знать абсолютно все, кто садится за руль, и об этом напоминает портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Оказавшись в первые секунды после случившегося на месте ДТП, следует остановить свой автомобиль в безопасном месте на обочине, включить аварийную сигнализацию и выставить за 15—20 метров от разбитых машин знак аварийной остановки или мигающий фонарь.

Звонок спасателям

Прежде всего необходимо позвонить в любую из экстренных служб по телефону с номером 112. Если нет связи, сообщите подробности случившегося ДТП водителям проезжающих машин, чтобы те передали помогли с вызовом экстренных служб. Есть в современным автомобилях и кнопка вызова SOS, только работает она скверно, если вообще работает — подробнее о том, как вам не поможет ЭРА-ГЛОНАСС можно узнать здесь.

Помощь пострадавшим

Не перемещайте людей с тяжелыми травмами, если им ничто не угрожает. Когда пострадавший зажат в машине и достать его не представляется возможным, необходимо дождаться приезда специалистов. При отсутствии раненых в разбитом автомобиле необходимо осмотреть ближайшие кюветы.

Обнаружив пострадавших, по возможности окажите им первую доврачебную помощь, используя аптечку. При наличии открытых кровоточащих ран, их следует как можно быстрее обработать перекисью, при необходимости перевязать или остановить кровотечение с помощью жгута.

Если человека тошнит и рвет, не исключено, что у него сотрясение мозга, и ему требуется приложить холодный гипотермический пакет к голове, чтобы предотвратить отек мозга. Важно уложить раненого на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

Человеку, не подающему признаков жизни, необходимо выполнить сердечно-легочную реанимацию или искусственное дыхание.

Если вы не знаете, как это сделать, просите помощи у других очевидцев ДТП, останавливайте проезжающие машины, тогда будет шанс, что среди водителей или пассажиров окажется профессиональный медик.

В зависимости от ситуации и состояния пострадавшего не исключено, что оптимальным вариантом будет незамедлительно доставить его попутным транспортом или на своей машине в ближайшую больницу.

При пожаре

К поврежденным автомобилям следует подходить осторожно, сразу постарайтесь определить, не течет ли горючее, так как это может привести к взрыву. Чтобы предотвратить возгорание, отключите зажигание в разбитой машине, по возможности отсоедините аккумулятор. Если уже имеется воспламенение, необходимо либо самостоятельно попытаться потушить огонь с помощью огнетушителя, либо как можно быстрее переместить раненых подальше от пожара.

Свидетельские показания

Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД подробно опишите все детали происшествия. Если вы засвидетельствовали номерной знак, модель и цвет машины виновника ДТП, покинувшего место аварии, сообщите все это стражам порядка.

вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
27 декабря 2018
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