Как правильно себя вести, если вы стали свидетелем ДТП

Оказавшись в первые секунды после случившегося на месте ДТП, следует остановить свой автомобиль в безопасном месте на обочине, включить аварийную сигнализацию и выставить за 15—20 метров от разбитых машин знак аварийной остановки или мигающий фонарь.

Звонок спасателям

Прежде всего необходимо позвонить в любую из экстренных служб по телефону с номером 112. Если нет связи, сообщите подробности случившегося ДТП водителям проезжающих машин, чтобы те передали помогли с вызовом экстренных служб. Есть в современным автомобилях и кнопка вызова SOS, только работает она скверно, если вообще работает — подробнее о том, как вам не поможет ЭРА-ГЛОНАСС можно узнать здесь.