За что BMW оштрафовали на миллионы долларов

В Южной Корее с начала года зафиксировано около 40 возгораний премиальных «немцев» по данным информационного агентства Yonhap. По другим источникам за это время произошло 57 неприятных инцидентов.

В этой стране в августе компания BMW объявило о сервисной компании, под которую попали 100 000 авто. Но руководство страны утверждает, что специалисты марки узнали о серьезной неисправности еще в 2015 году.

Независимые эксперты, проведя собственное расследование, выявили, что причиной пожаров стал дефект в рециркуляции отработавших газов: из-за неисправности одного из клапанов вытекала охлаждающая жидкость выхлопной системы.

Министерство транспорта не только обязало баварцев заменить все бракованные детали системы, но и передало резонансное дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.