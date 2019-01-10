Cadillac XT5 выпустили в новой версии

Cadillac XT5 Black Ice без труда модно отличить от стандартного «паркетника» марки по фальшрадиаторной решетке с темными хромированными элементами. Черную окантовку получили также «противотуманки» и молдинг над плашкой госномера. Образ дополняют темно-серые колесные диски с нестандартным дизайном.

В остальном начинка и оснащение кроссовера совпадают с уже известной покупателям XT5 комплектацией Premium. Ценник на машину в новой версии стартует от 3 399 000 рублей. За эти деньги автовладелец получает в качестве дополнительного бонуса еще и комплект стандартных колесных дисков.

Cadillac XT5 в ограниченной серии Black Ice уже появился в автосалонах отечественных дилеров.

Напомним, что в конце прошлого года американцы привезли на наш рынок Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition — культовый внедорожник в версии, посвященной двадцатилетнему юбилею модели.