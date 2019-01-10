Как быстро отличить летнее дизтопливо от зимнего прямо на АЗС

Основное различие между летней и зимней соляркой заключается в температуре замерзания и помутнения. В летнем топливе содержится большое количество парафина. При понижении температуры его молекулы норовят слипнуться, образуя цепочки.

Первым визуальным признаком того, что топливо скоро замерзнет становится его помутнение. После этого, при дальнейшем охлаждении, оно превращается во все более густое желе. При совсем уж жестоких морозах, как в Арктике например, замерзшую солярку можно рубить на куски топором.

Загустевшее дизтопливо не может толком прокачать топливный насос. Оно забивает топливопровод машины. Но это, по большому счету, не самое неприятное — при повышении температуры топливопровод оттает и ничего с ним не случится. А вот топливный фильтр без последствий для себя заморозки, как правило, не переносит.

Для него смертельно опасен момент, когда солярка хотя и загустела, но еще кое-как прокачивается насосом, а сквозь фильтрующие элементы внутри него она уже пройти не в состоянии.