Как быстро отличить летнее дизтопливо от зимнего прямо на АЗС

Кошмар любого владельца дизельной машины зимой — в трескучий мороз залить в бак так называемое летнее топливо. После этого проблемы ему практически гарантированы.
Максим Строкер

Основное различие между летней и зимней соляркой заключается в температуре замерзания и помутнения. В летнем топливе содержится большое количество парафина. При понижении температуры его молекулы норовят слипнуться, образуя цепочки.

Первым визуальным признаком того, что топливо скоро замерзнет становится его помутнение. После этого, при дальнейшем охлаждении, оно превращается во все более густое желе. При совсем уж жестоких морозах, как в Арктике например, замерзшую солярку можно рубить на куски топором.

Загустевшее дизтопливо не может толком прокачать топливный насос. Оно забивает топливопровод машины. Но это, по большому счету, не самое неприятное — при повышении температуры топливопровод оттает и ничего с ним не случится. А вот топливный фильтр без последствий для себя заморозки, как правило, не переносит.

Для него смертельно опасен момент, когда солярка хотя и загустела, но еще кое-как прокачивается насосом, а сквозь фильтрующие элементы внутри него она уже пройти не в состоянии.

Ставшее гелеобразным дизтопливо сминает и ломает нежные внутренности топливного фильтра. По этой причине на дизельной машине после разморозки топливной системы нельзя просто взять и поехать. Для начала придется заменить вышедший из строя топливный фильтр.

Не сильно вдаваясь в технические подробности скажем, что летняя солярка, согласно действующим правилам, мутнеет уже при −5ºС и замерзает при −10ºС. Это, к вопросу от допустимости ее наличия на автозаправочных комплексах зимой. В слабый мороз на таком горючем вполне можно ездить, если что.

Зимнее дизтопливо обязано не замерзать вплоть до −30ºС. Достигается это иным режимом перегонки нефти на НПЗ. А кое-где — банальным добавлением в летнее топливо керосина (до 20% объема), поскольку он хорошо растворяет парафины.

Так как же избежать зимних неприятностей с летним топливом, оказавшись на АЗС? Некоторые владельцы дизельных авто берут за правило после каждой заправки (на всякий случай) заливать в бак порцию присадки-антигеля. Химия эта не самая дешевая, а потому такой способ подходит далеко не всем.

Поэтому, если на улице температура ниже −5ºС рекомендуется не спешить вставлять заправочный пистолет в горловину бака. Прежде капните практически всегда имеющимися в нем остатками топлива на какую-нибудь ровную и гладкую поверхность — например, на корпус самой бензоколонки или борт своего авто — и немного подождите.

Если заметите помутнение капли или, того хуже, уведите как она превращается в тягучий гель — уезжайте с этой АЗС немедленно, тут наливают летнее дизтопливо, которое потом доставит автовладельцу кучу проблем как только температура за бортом приблизится к −10ºС.

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10 января 2019
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