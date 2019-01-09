Ford вывел на тесты новый кроссовер

Судя по снимкам, опубликованным изданием Motor1, специалисты Ford готовят новое авто, но какое, пока определить не берутся даже эксперты. Это будет либо завышенный хетчбэк, либо компактный кроссовер. По некоторым данным, габаритами машина превосходит EcoSport, но не дотягивает до Kuga.

По одной из версий, тестируемая модель — как раз и есть EcoSport, подросший после смены поколений. По слухам, автомобиль переедет на новую платформу, разделив архитектуру с новым Focus. Напомним, что самый маленький «паркетник» Ford сейчас собирают на одной «тележке» с Fiesta.

Второй вариант: разработчики хотят удивить всех совершенно новым кроссовером. Модель займет свое место в продуктовой линейке между теми же EcoSport и Kuga.

Никаких подробностей о новинке пока нет. Единственное, что можно сказать точно — это не электромобиль: на фото видны патрубки выхлопной системы. Дебют свежего «паркетника» следует ожидать не раньше конца этого года.