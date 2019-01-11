Сколько стоит покататься сутки на Lamborghini Urus

Фото: Lamborghini
Одна из московских компаний проката люксовых автомобилей начала предлагать для аренды Lamborghini Urus. Чтобы взять на сутки роскошный кроссовер придется отдать 88 000 рублей. Под данным полугодичной давности, кругленькую сумму можно приравнять к двум средним российским зарплатам.
Светлана Ермолаева

Прокатное агентство дает небольшие скидки держателям клубной карты: они могут рассчитывать на дорогостоящий «паркетник» за 78 000 рублей за 1—2 суток. В эту стоимость заложено техническое обслуживание, 250 км пробега за день, подменный автомобиль в случае технических неполадок и даже сезонная смена резины.

Для сравнения, портал «АвтоВзгляд» промониторил ценники на аренду Lamborghini Urus в разных странах. Так, в Санкт-Петербурге взять в прокат на сутки шикарное кросс-купе можно за 80 000 «целковых». Чтобы уехать из Женевского аэропорта на этом авто, нужно раскошелиться на 997 евро (около 77 000 рублей по актуальному курсу). В Германии можно прокатиться на «итальянце» минимум за 800 евро в сутки (61 500 рублей), во Франции — от 900 евро (69 200 «деревянных»). В Майами не стесняются брать 2500 долларов (около 167 000 рублей), а в Дубае нужно приготовить не меньше 1750 долларов (117 200 рублей).

Напомним, что в арсенале Lamborghini Urus четырехлитровая «восьмерка» мощностью 650 л. с. и выступающий с ней в паре восьмиступенчатый «автомат». До первой сотни авто разгоняется за 3,6 секунды.

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13 января 2019
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