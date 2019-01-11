Сколько стоит покататься сутки на Lamborghini Urus

Прокатное агентство дает небольшие скидки держателям клубной карты: они могут рассчитывать на дорогостоящий «паркетник» за 78 000 рублей за 1—2 суток. В эту стоимость заложено техническое обслуживание, 250 км пробега за день, подменный автомобиль в случае технических неполадок и даже сезонная смена резины.

Для сравнения, портал «АвтоВзгляд» промониторил ценники на аренду Lamborghini Urus в разных странах. Так, в Санкт-Петербурге взять в прокат на сутки шикарное кросс-купе можно за 80 000 «целковых». Чтобы уехать из Женевского аэропорта на этом авто, нужно раскошелиться на 997 евро (около 77 000 рублей по актуальному курсу). В Германии можно прокатиться на «итальянце» минимум за 800 евро в сутки (61 500 рублей), во Франции — от 900 евро (69 200 «деревянных»). В Майами не стесняются брать 2500 долларов (около 167 000 рублей), а в Дубае нужно приготовить не меньше 1750 долларов (117 200 рублей).

Напомним, что в арсенале Lamborghini Urus четырехлитровая «восьмерка» мощностью 650 л. с. и выступающий с ней в паре восьмиступенчатый «автомат». До первой сотни авто разгоняется за 3,6 секунды.