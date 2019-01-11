ГИБДД опять поменяла условия выдачи «прав»

На официальном сайте раскрытия информации regulation.gov.ru появился текст новейшей редакции предлагаемых ГИБДД изменений в алгоритм экзамена «на права». Согласно ему, существующий сейчас этап проверки «площадка» все-таки будет официально упразднен. Вместо этого «город» пополнится рядом дополнительных проверочных упражнений.

«Площадочные» навыки — разворот в ограниченном пространстве, заезд в «гараж» задним ходом, параллельная парковка и тому подобные маневры предлагается проверять на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

С одной стороны, сразу же возникает вопрос: где ж найти столько тупиков и дорог с малоинтенсивным движением? Но с другой, упоминание «закрытых площадок и автодромов» говорит о том, что на практике в будущем «площадку» продолжат сдавать точно так же, как и сейчас. Только формально это будет считаться частью «городского» экзамена.