ГИБДД опять поменяла условия выдачи «прав»

MK
Опубликована финальная версия предлагаемых ГИБДД изменений в регламент выдачи водительских «прав». Не обращая внимания ни на какую критику, полицейские настаивают на исключении «площадки» из экзаменационной программы.
Максим Строкер

На официальном сайте раскрытия информации regulation.gov.ru появился текст новейшей редакции предлагаемых ГИБДД изменений в алгоритм экзамена «на права». Согласно ему, существующий сейчас этап проверки «площадка» все-таки будет официально упразднен. Вместо этого «город» пополнится рядом дополнительных проверочных упражнений.

«Площадочные» навыки — разворот в ограниченном пространстве, заезд в «гараж» задним ходом, параллельная парковка и тому подобные маневры предлагается проверять на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

С одной стороны, сразу же возникает вопрос: где ж найти столько тупиков и дорог с малоинтенсивным движением? Но с другой, упоминание «закрытых площадок и автодромов» говорит о том, что на практике в будущем «площадку» продолжат сдавать точно так же, как и сейчас. Только формально это будет считаться частью «городского» экзамена.

Пройдя этот этап, будущий водитель получает возможность продемонстрировать экзаменатору свои умения уже в условиях обычного городского движения. Тут ему придется совершать левый и правый повороты, проехать нерегулируемый и регулируемый перекрестки, пешеходные переходы, перестроиться между попутными полосами, суметь обогнать другого участника движения, парковать машину параллельно тротуару, стартовать на подъеме и прочее.

Суммировав предлагаемые нововведения и сопоставив их с существующей реальностью, нетрудно сообразить, что на практике для кандидата в водители легковушки мало что изменится. Разве что «площадка» и «город» будут идти непрерывно: сел в машину с инспектором, покрутился на площадке и сразу поехал в город. Без ожиданий, пока вся группа отъездит по автодрому.

А экзаменационным подразделениям ГИБДД новые правила развязывают руки: нет поблизости оборудованного автодрома, где можно проверить «площадку» — и не надо: все то же самое откатаем в ближайшем спальном районе!

Одна проблема: если подобным образом «откатывать» экзамены под окнами вашего дома будут соискатели права на управление грузовиком с прицепом или автобусом?

автоправо, лишение прав, международные права, экзамены в ГАИ, ПДД, ГИБДД
11 января 2019
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