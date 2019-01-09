Обновленный Lamborghini Huracan Evo стал еще мощнее

Lamborghini Huracan Evo приводит в движение 5,2-литровый «атмосферник» мощностью 640 л. с. и максимальным крутящим моментом в 600 Нм. Мотор «урагана» в дорестайлинговом варианте выдает 610 «лошадей» и 560 Нм крутящего момента. Привод, как и раньше — полный. Движок помогает «итальянцу» разогнаться с нуля до сотни за 2,9 секунды (-0,3 секунды). Максимальная скорость ограничивается 325 км/ч.

Huracan Evo можно узнать по изменившимся бамперам: впереди поменяли форму передние воздухозаборники и сплиттер. В задней части «вырос» спойлер. Две пары патрубков выхлопной системы сменились двумя трубами, сместившимися ближе к центру.

В салоне на центральной консоли появился новый 8,4-дюймовый монитор, занявший место целого ряда кнопок. Сенсорный экран позволяет управлять большинством параметров от климат-контроля до настроек шасси.

Стоит отметить, для российских состоятельных покупателей новинка будет доступна уже летом.