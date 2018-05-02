Тест-драйв обновленного Lexus NX: тойотовский масс-маркет

Машину надо изучать с лупой, чтобы понять, что изменилось. Новая решетка радиатора, дизайн бамперов. Это стандартно для рестайла. Фонари стали больше, что потребовало незначительно изменить форму двери багажника. Появились динамические указатели поворота. Теперь они как у Audi — в виде струящихся линий. Японцы, словно китайцы, копируют старые, но оригинальные идеи у немцев. У адаптивных фар появилась функция для более точного управления дальним светом. В каждой фаре установлено по 11 светодиодов, которые включаются и гаснут независимо друг от друга. Таким образом, дальний свет не ослепляет водителей попутных и встречных машин. Это решение тоже не новинка и тоже взято у немцев. Вспомним ту же Audi с ее «не ослепляющими» матричными или лазерными фарами.

Ну и решение, которое красноречиво говорит, что Lexus постоянно догоняет, а не идет вперед. Дверь багажника теперь можно открыть «пинком», то есть покачав ногой под задним бампером. Это же еще при царе Горохе было у Ford Kuga, который гораздо дешевле NX!

В салоне тоже без революций. Смотрю на него, и задевает одна вещь. Почему со стороны пассажира передняя панель отделана кожей, а со стороны водителя жесткий пластик? Опять сэкономили…