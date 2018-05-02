Тест-драйв обновленного Lexus NX: тойотовский масс-маркет

Фото avtovzglyad.ru
На российском рынке начались продажи рестайлингового кроссовера Lexus NX. Чуда не произошло — в нем, как и раньше мерещится Toyota RAV4. Однако NX тужится остаться лидером, ведь в первый год начала продаж еще дорестайлинговый автомобиль занял первое место среди всех моделей Lexus. Но в последние годы старина сдает. Его обогнал старший SUV — RX. Единственный козырь Lexus NX — доступный ценник, но и он с обновлением модели подрос. Разберемся, стоит ли покупать премиальный кроссовер, из которого так и лезет тойотовский масс-маркет.
Ефим Розкин

Машину надо изучать с лупой, чтобы понять, что изменилось. Новая решетка радиатора, дизайн бамперов. Это стандартно для рестайла. Фонари стали больше, что потребовало незначительно изменить форму двери багажника. Появились динамические указатели поворота. Теперь они как у Audi — в виде струящихся линий. Японцы, словно китайцы, копируют старые, но оригинальные идеи у немцев. У адаптивных фар появилась функция для более точного управления дальним светом. В каждой фаре установлено по 11 светодиодов, которые включаются и гаснут независимо друг от друга. Таким образом, дальний свет не ослепляет водителей попутных и встречных машин. Это решение тоже не новинка и тоже взято у немцев. Вспомним ту же Audi с ее «не ослепляющими» матричными или лазерными фарами.

Ну и решение, которое красноречиво говорит, что Lexus постоянно догоняет, а не идет вперед. Дверь багажника теперь можно открыть «пинком», то есть покачав ногой под задним бампером. Это же еще при царе Горохе было у Ford Kuga, который гораздо дешевле NX!

В салоне тоже без революций. Смотрю на него, и задевает одна вещь. Почему со стороны пассажира передняя панель отделана кожей, а со стороны водителя жесткий пластик? Опять сэкономили…

Фото avtovzglyad.ru

Спасибо, что вместо центрального семидюймового монитора появился 10,3 дюймовый. Но это в топовых версиях. А тем, что победнее, положен восьмидюймовый. Бестолковый тачпад стал больше, но толку от этого чуть. Им все так же неудобно пользоваться. Лелеял надежду, что с рестайлингом он исчезнет, но надежда умерла. Остается с завистью вспоминать похожую систему от Audi, где вместо тачпада удобная шайба. Площадка для беспроводной зарядки стала больше. Теперь сюда можно положить крупный смартфон, а климатом отныне управляют не с помощью кнопок, а четырьмя тумблерами, размещенными на приборной панели.

Силовые агрегаты остались прежними. А вот над чем японцы поработали, так это над подвеской. Увеличили жесткость стабилизатора, перенастроили амортизаторы. У псевдоспортивной версии F Sport появилась адаптивная подвеска Adaptive Variable Suspension, как у более дорогого Lexus RX. Но положение все эти полумеры не исправили. NX критиковали за то, что его подвеска жесткая, как у RAV4. Неудивительно, ведь премиальный японец делит общую платформу с Тойотой. Как Lexus был костотрясным, так и остался. При проездах лежачих полицейских ходовую чуть ли не пробивает. Кроссовер кренится в скоростных поворотах, а руль как желе — братной связи никакой.

Двухлитровый мотор мощностью 150 л. с. и вариатор, у версии NX200 — самая тщедушная связка в классе. Машина тупит, разгоняться отказывается, а в салоне постоянно слышен гул мотора. Иногда надсадный, как у винтового истребителя. А 197-сильный гибрид NX300h напомнил троллейбус. Такие-же щелчки при торможении, стрекот. Заряда батарей хватает, чтобы тронуться и проехать пару километров. Дальше подключается бензиновый мотор, который хоть как-то исправляет ситуацию.

Фото avtovzglyad.ru

Самая мощная версия с 238-сильным мотором и «автоматом» теперь называется не NX200t, а гордо — NX300. АКП настроена неплохо, но на высоких оборотах двигатель поет так, что в салоне не слышно голоса пассажира, сидящего сзади. Повороты машина проходит точнее, нежели менее мощные версии. Все-таки тут адаптивная подвеска. Крены явно меньше, но жесткость никуда не пропала. Щербатый асфальт передается на руль и чувствуется всем телом.

Наконец, впервые на NX появилась «прорывная» система безопасности Lexus Safety System+. Послушав очередное бла-бла-бла от представителей компании про важность высокого уровня безопасности для премиальной машины, а вспомнил Toyota RAV4. У нее ведь уже давно есть Toyota Safety Sense. А этот пакет, фактически, то же самое, что и «суперновая» система Lexus. Что уж говорить про большую немецкую тройку, которая даже не рекламирует свои системы безопасности, считая их само собой разумеющимся в машине, разработанной в Германии.

Чем порадовал Lexus? Проекцией на лобовое стекло и системой распознавания дорожных знаков? Позвольте, но они же были на дорестайлинговой машине, но не в России, а на других рынках! Опять их предлагают нам с опозданием. Системы предупреждения о смене полосы и удержания в полосе далеко не новость. Они есть даже в бюджетных машинах. Системами автоторможения и адаптивным круиз-контролем тоже никого не удивишь. Кстати, адаптивный круиз тут такой же, как у более дешевых кроссоверов. Чтобы машина тронулась, скажем, со светофора, нужно нажать газ. Немецкие кроссоверы начинают движение за впереди идущим автомобилем сами.

Фото avtovzglyad.ru

Базовая цена на переднеприводный NX200 начинается от 2 257 000 рублей. Полноприводная модификация стоит 2 525 000 рублей. Гибрид NX300h обойдется минимум в 2 873 000 рублей. А его топовая модификация подорожала на 256 000 рублей (3 687 000 рублей). Самый же мощный Lexus NX300 стоит 2 659 000 рублей.

В ценах и кроется единственный плюс модели. Они меньше, нежели у конкурентов. Однако немцы берут харизмой, качеством отделки салона, богатым оснащением. Так что дорогой Тойоте РАВ4 суждено быть вечно догоняющей. В том же технологическом плане разрыв критический.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, купить машину
3 мая 2018
544
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы