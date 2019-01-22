Mitsubishi везет в Россию Outlander с третьим рядом сидений

Машина, будет производиться в Калуге на совместном предприятии «ПСМА Рус», но точных сроков постановки на конвейер, как и цен пока нет. Ожидается, что более подробная информация появится ближе к лету.

Директор по маркетингу и PR «ММС Рус» Илья Никоноров подтвердил, что работы над выводом семиместной версии кроссовера уже ведутся.

- Мы давно планировали предложить нашим клиентам Mitsubishi Outlander с третьим рядом. Наши автомобили выбирают люди семейные, многие из них спрашивали про такую опцию. В этом году у нас наконец-то появилась такая возможность. И мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы такие машины появились как можно раньше. Сейчас точные сроки раскрыть не могу, но это точно произойдёт во втором полугодии этого года, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу и PR «ММС Рус» Илья Никоноров.