Обман века: почему ЭРА-ГЛОНАСС не работает в авто ни бюджетного, ни премиум-сегмента

Свое недовольство, в частности, высказали представители General Motors, явно не заинтересованные в издержках, связанных с инсталляцией ЭРА-ГЛОНАСС и уничтожением совсем не дешевых Chevrolet Corvette и Cadillac Escalade.

Однако эти автомобили имеются в свободной продаже, причем с установленными кнопочками SOS. Да только кнопочки эти представляют собой не более, чем «куклу»! Иначе говоря, клавиши в салоне есть, а с оператором экстренных служб соединять отказываются. Обошли значит как-то умные «джиэмовцы» правила, сломали систему! Ну или это заводской «глюк» в отдельно взятых автомобилях. Что, в принципе, радости не добавляет: случись — не дай Бог — авария, а «скорая» так и не приедет.

Кстати, во избежание скандала Audi пригласила на сервис владельцев десятка тысяч легковушек А3, A4 и A5, а также кроссоверов Q5 и Q7, чтобы наладить таки некорректно работающую систему ЭРА-ГЛОНАСС, которая никак не желала определять место нахождения авто после ДТП.