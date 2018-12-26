Обман века: почему ЭРА-ГЛОНАСС не работает в авто ни бюджетного, ни премиум-сегмента

Хитро выдуманный план российских властей в очередной раз «отжарить» на деньги автопроизводителей, обязанных установить во все свои машины клавишу SOS, сработал. А вот сама кнопка работать в автомобилях отказывается. Причем, как в дешевых «повозках», так и в неприлично дорогих. В чем портал «АвтоВзгляд» убедился в ходе простых, но эффективных тестов.
Требования интегрировать в автотранспорт модули экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС — едины для всех. Поэтому кто-то из производителей без проблем «утяжелил» стоимость машин в связи с затратами на установку аварийной системы, а кто-то — свернул продажи.
Еще бы, ведь не каждый — согласно требованиям — захочет разбить два автомобиля ценой в миллионы, а то и десятки миллионов рублей для того, чтобы продемонстрировать работоспособность этой самой системы. Так, к примеру, мы потеряли Alfa Romeo. Итальянцы на фоне и без того штучных продаж сочли подобные расходы совершенно неоправданными. Подчистили свои линейки Audi и BMW.
Свое недовольство, в частности, высказали представители General Motors, явно не заинтересованные в издержках, связанных с инсталляцией ЭРА-ГЛОНАСС и уничтожением совсем не дешевых Chevrolet Corvette и Cadillac Escalade.
Однако эти автомобили имеются в свободной продаже, причем с установленными кнопочками SOS. Да только кнопочки эти представляют собой не более, чем «куклу»! Иначе говоря, клавиши в салоне есть, а с оператором экстренных служб соединять отказываются. Обошли значит как-то умные «джиэмовцы» правила, сломали систему! Ну или это заводской «глюк» в отдельно взятых автомобилях. Что, в принципе, радости не добавляет: случись — не дай Бог — авария, а «скорая» так и не приедет.
Кстати, во избежание скандала Audi пригласила на сервис владельцев десятка тысяч легковушек А3, A4 и A5, а также кроссоверов Q5 и Q7, чтобы наладить таки некорректно работающую систему ЭРА-ГЛОНАСС, которая никак не желала определять место нахождения авто после ДТП.
Впрочем, если «премиалы» кладут с большой колокольни и на властей, и на потребителей, то что уж там говорить про «бюджетников». Возьмем, к примеру, один из самых популярных в России кроссоверов Renault Kaptur, которым только в этом году обзавелись без малого 30 000 человек. Надеемся, что все же им, как и другим десяткам тысяч владельцев французского «паркетника», не понадобится помощь спасателей, обязанных приезжать на место ДТП — не важно — автоматически или по вызову. Пресловутая кнопка в «Каптюре» не работает! В общем, берегите себя и своих близких.
Отдельно стоит сказать, что в некоторых автомобилях клавиша SOS отсутствует вообще, даже несмотря на то, что обновились они позже 1 января 2017 года. Напомним, что именно с этой даты для сертификации транспортных средств в России автостроителям необходимо провести испытания на срабатывание системы ЭРА-ГЛОНАСС при лобовом и боковых ударах. Типичный пример — FIAT Doblo.
Неужели прагматичные американцы и итальянцы успели ввезти в нашу страну дикие по объему партии машин до введения «обязаловки»? Как это, к слову, вроде бы сделала та же Audi. Или волею судеб представители марок с кем надо смогли найти компромисс? Особенно это касается тех, кто локализовал сборку своих автомобилей в России.
Жаль, что на официальное обращение портала «АвтоВзгляд» представители ЭРА-ГЛОНАСС пока не ответили. А ведь вопросов много… И, пожалуй, главный из них — зачем устанавливать в авто «спасительную» клавишу, да к тому же не рабочую, если с вызовом экстренных служб прекрасно справится самый обычный мобильный телефон?
О том, как «АвтоВзгляд» испытывал машины разных классов на предмет наличия и работоспособности терминала ЭРА-ГЛОНАСС, вы узнаете из нашего эксклюзивного видео сюжета.