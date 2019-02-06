В России стартовало производство обновленного Nissan Qashqai

На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония, приуроченная к запуску производства обновленного кроссовера Qashqai. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, когда посвежевший бестселлер марки появится в продаже.
По итогам минувшего года бестселлер марки Nissan в России — кроссовер Qashqai — вошел в десятку самых популярных SUV на отечественном авторынке, расположившись на восьмой строчке рейтинга. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в январе-декабре в пользу этой модели сделали выбор 23 192 покупателя, что на 15% больше, нежели годом ранее.
Несомненно, укреплению позиций поспособствует запуск обновленного Qashqai, который уже встал на конвейер петербургского завода Nissan.
Автомобиль не только сильно похорошел внешне, унаследовав черты старшего собрата Murano, но и получил массу новых полезных опций. В частности, систему обнаружения препятствий, в том числе при движении задним ходом, а также ассистента экстренного торможения и функцию мониторинга по всему периметру авто.
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители российского офиса Nissan, к дилерам обновленный Nissan Qashqai поступит в конце марта — начале апреля. О ценах и спецификациях будет объявлено ближе к старту продаж.
Кстати, обозревателю Вячеславу Василенко уже удалось испытать новинку на черногорских серпантинах — подробный видео отчет с тест-драйва можно посмотреть здесь.