В России стартовало производство обновленного Nissan Qashqai

По итогам минувшего года бестселлер марки Nissan в России — кроссовер Qashqai — вошел в десятку самых популярных SUV на отечественном авторынке, расположившись на восьмой строчке рейтинга. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в январе-декабре в пользу этой модели сделали выбор 23 192 покупателя, что на 15% больше, нежели годом ранее.

Несомненно, укреплению позиций поспособствует запуск обновленного Qashqai, который уже встал на конвейер петербургского завода Nissan.