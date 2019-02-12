Новый Ford Kuga будет семиместным

В прошлом году в Европе удалось реализовать всего лишь 9527 кроссоверов Ford Edge, а это на 41% меньше в сравнении с предыдущим годом. В то время, как, например, EcoSport и тот же Kuga разошлись в количестве 111 800 и 153 500 единиц соответственно.

Так что решение прекратить продажи Edge на европейском рынке прежде всего связано с отсуствием стабильного спроса на эту модель. Кстати в Северной Америке она пользуется большой популярностью. Что касается Ford Kuga нового поколения, то его дебют в Старом Свете состоится уже в этом году. Модель увеличится в размерах и получит семисестную версию.

Напомним, что в 2020-ом американцы готовят выход нового кроссовера на базе Ford Fiesta, который скорее всего заменит EcoSport. В силовую линейку будущей модели войдут бензиновые моторы с турбонаддувом серии EcoBoost.