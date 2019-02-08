5 самых дешевых в России легковушек, прикинувшихся кроссоверами

Тотальная любовь наших соотечественников к кроссоверам вынуждает мировой автопром подстраиваться под их предпочтения, что называется, малой кровью. В результате российский рынок в последнее время активно пополняется седанами и хетчбэками, замаскированными под легкие «вездеходы». Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные варианты приподнятых легковушек.
Как видно, многих автолюбителей совсем не смущает, что отличия некоторых кросс-версий от своих доноров носят чисто декоративный характер. Впрочем, в наш рейтинг вошли действительно приподнятые седаны и хетчбэки с увеличенным дорожным просветом.
Не считая китайских моделей, которые заслуживают отдельного рейтинга, из бюджетных вариантов в пятерку не попал только корейский KIA Rio X-Line из-за высокий цены — 844 900 – 1 094 900 рублей.
Renault Logan Stepway
Не так давно прибывший на российский рынок Renault Logan Stepway предлагается в ценовом диапазоне от 662 990 до 822 990 рублей. Французский седан продается у нас в двух комплектациях с тремя вариантами бензинового 1,6-литрового мотора — 82, 102 и 113 л. с.
Покупатель может выбрать машины с пятиступенчатой «механикой», либо с четырехдиапазонным «автоматом». Дорожный просвет в сравнении с обычным Renault Logan увеличен на 17 мм — с 178 до 195 мм.
Немного дороже обойдется близкий родственник Renault Logan — универсал LADA Largus Cross, построенный на общей с ним платформе В0. В пятиместном варианте приподнятый «Ларгус» доступен за 700 900 «деревянных», в семиместном — за 725 900. Кроме того, у него аналогичный с «Логаном» мотор объемом 1,6 л мощностью 106 л. с.
Автомобиль во всех вариантах предлагается только с пятиступенчатой механической коробкой передач. Дорожный просвет при полной массе у LADA Largus Cross составляет всего 170 мм, в то время как у стандартного варианта еще меньше — 145 мм. Зато разница — целых 25 мм.
LADA Xray Cross
Еще один представитель тольяттинского автопрома — LADA Xray Cross, который, как ни странно, считается кросс-версией кроссовера — и это абсолютно никого не смущает. Обойдется такой монстр всего в 704 900 — 863 900 рублей.
Автомобиль заряжен 1,6-литровой «четверкой» мощностью 122 л. с., которая работает в паре с безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач. В сравнени с обычным вариантом клиренс у внедорожной модификации LADA Xray увеличен на 20 мм — с 195 до 215 мм.
Одна из первых бюджетных кросс-версий на российском рынке — хорошо нам знакомый «француз» Renault Sandero Stepway, цена которого у нас варьируется в диапазоне от 709 990 до 831 990 рублей. Так же как его собрат Renault Logan Stepway, хетчбэк предлагается с мотором 1,6 л в трех вариантах мощности — 82 л. с., 102 л. с., 113 л. с.
Sandero Stepway доступен также в двух комплектациях с двумя вариантами коробки передач — пятиступенчатой «механикой», либо четырехскоростным «автоматом». У кросс-хетча аналогичный с внедорожным «Логаном» дорожный просвет — 195 мм (у простого Sandero — 178 мм).
LADA Vesta Cross
Самым дорогим вариантом среди бюджетных кросс-версий оказался седан LADA Vesta Cross, который оценен в 753 900 — 849 900 рублей. Модель предлагается со знакомым нам 106-сильным мотором объемом 1,6 л., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».
Еще одна, более мощная 122-сильная «четверка» объемом 1,8 л в силовой линейке Vesta Cross доступна с пятиступенчатым «роботом». В сравнении с обычной «Вестой» клиренс кросс-версии увеличен на 25 мм — со 178 до 203 мм.