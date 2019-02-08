5 самых дешевых в России легковушек, прикинувшихся кроссоверами

Как видно, многих автолюбителей совсем не смущает, что отличия некоторых кросс-версий от своих доноров носят чисто декоративный характер. Впрочем, в наш рейтинг вошли действительно приподнятые седаны и хетчбэки с увеличенным дорожным просветом.

Не считая китайских моделей, которые заслуживают отдельного рейтинга, из бюджетных вариантов в пятерку не попал только корейский KIA Rio X-Line из-за высокий цены — 844 900 – 1 094 900 рублей.