В каких случаях виновник ДТП освобождается от ответственности

Речь идет о нарушении ПДД в случае, так называемой, «крайней необходимости» во избежание более серьезной «опасности, непосредственно угрожающей личности и ее правам, а также охраняемым законом интересам общества или государства». Кроме того, статья 2.7 Административного кодекса предусматривает в такой ситуации одно важное условие — если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенные потери.

То есть, если в ситуации, когда вместо того, чтобы сбить с ног выскочившего на дорогу невменяемого алкоголика или слепую старушку, вам пришлоь вырулить на обочину и снести там чужой забор, административным нарушением это считаться не будет.

Известна более распространенная ситуация — когда, например, вам во избежание столкновения необходимо пересечь сплошную линию и выехать на пустую встречную полосу. В обоих случаях речь идет о предотвращенном вреде — спасении человеческой жизни и предупреждении более серьезного ДТП.