В каких случаях виновник ДТП освобождается от ответственности

Как известно, нарушение водителем правил дорожного движения приводит к авариям различной тяжести. В свою очередь, причины, из-за которых человек игнорирует ПДД, могут быть самые разные — незнание правил, рассеянность, невнимательность, плохое самочувствие. Увы, все перечисленные факторы ни коим образом не служат для виновника оправданием. Хотя закон все-таки предусматривает одно обстоятельство, освобождающее нарушителя от ответственности,
Речь идет о нарушении ПДД в случае, так называемой, «крайней необходимости» во избежание более серьезной «опасности, непосредственно угрожающей личности и ее правам, а также охраняемым законом интересам общества или государства». Кроме того, статья 2.7 Административного кодекса предусматривает в такой ситуации одно важное условие — если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенные потери.
То есть, если в ситуации, когда вместо того, чтобы сбить с ног выскочившего на дорогу невменяемого алкоголика или слепую старушку, вам пришлоь вырулить на обочину и снести там чужой забор, административным нарушением это считаться не будет.
Известна более распространенная ситуация — когда, например, вам во избежание столкновения необходимо пересечь сплошную линию и выехать на пустую встречную полосу. В обоих случаях речь идет о предотвращенном вреде — спасении человеческой жизни и предупреждении более серьезного ДТП.
Но одна из самых популярных гипотетических историй на эту тему среди водителей — это экстренная поездка за рулем в больницу в нетрезвом состоянии ради спасения чужой жизни. Действительно, ситуация, когда пьяный водитель доставил к врачам больного человека, которому угрожала опасность, вполне подпадает под формулировку статьи Административного Кодекса.
Если же, вы все-таки попали в мелкую аварию и нанесли ущерб чужому имуществу, в суде вам в обязательном порядке придется доказывать, что причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный ущерб.
Так что следует вооружиться всеми необходимыми доказательствами того, что обстоятельства нарушения ПДД носили чрезвычайный и вынужденный характер. Не помешают документы, запись видеорегистратора, фотографии, показания свидетелей. Исходя из этого, крайняя необходимость — это не способ уйти от наказания, а единственная возможность спасти человеку жизнь или защитить его права и личность. Так что, прежде чем нарушать правила, нужно все это иметь в виду.