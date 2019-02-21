Zotye привезет в Россию два новых кроссовера

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» заместитель гендиректора российского представительства «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк, в первой половине года до нас доберется Zotye T600 нового поколения. «Паркетник» оснастят 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 143 л. с., агрегатированным как с «механикой», так и с АКП. Этот движок уже хорошо знаком нам по модели Zotye Coupa.

Напомним, что на данный момент отечественным потребителям представлен T600, в чьем арсенале имеется 149-сильный агрегат объемом 1,5 л, выступающий с пятиступенчатой «механикой», и двухлитровый с отдачей в 177 «лошадей». Последний агрегатирован с шестискоростной автоматической коробкой передач.

Но это еще не все. Во второй половине текущего года у нас представят новейший Zotye T700. О точных технических данных говорить пока рановато, но есть вероятность, что кроссовер вооружат тем же 1,5-литровым турбодвигателем и мотором с наддувом помощнее объемом 1,8 л — на выбор покупателя. Автомобиль будет отличаться довольно обширным списком оснащения.