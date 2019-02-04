В России сильно подорожали кроссоверы Zotye

Автомобили в России продолжают дорожать. На этот раз увеличение прейскуранта коснулось китайской продукции: в цене прибавили два кроссовера Zotye T600 и Zotye Coupa. В некоторых случаях придется выложить дополнительно 110 000 рублей.
«Паркетник» Zotye T600 подорожал на 32 000 — 40 000 рублей в зависимости от комплектации. Так, отныне покупка «китайца» в базе обойдется минимум в 829 990 «деревянных». Так оценили авто, залежавшееся на складе аж с 2017 года. За прошлогодний кроссовер просят 849 990, а за собранный в этом году — 882 000 «целковых».
Напомним, что у нас T600 представлен с 1,5-литровым мотором мощностью 149 л. с., агрегатированная с пятиступенчатой «механикой». Кроме того, на официальном российском сайте фигурирует модификация с двухлитровым движком, выдающим до 177 «лошадей» и работающим в паре с роботизированной коробкой передач. Но, по некоторым данным, продажи такой машины приостановлены.
Zotye Coupa с купеобразным кузовом прибавил в цене от 60 000 до 110 000 рублей. Теперь ценник на эту модель, вплотную приблизившись к миллиону, стартует от 990 000. Столько стоит автомобиль сборки прошлого года. А за свеженький придется отдать уже нескромные 1 100 000 кровно заработанных. Coupa приводится в движение 1,5-литровым движком мощностью 143 л. с.
Стоит отметить, что Zotye в этом году на российском рынке выступил гораздо удачнее, чем в прошлом. Бренд продал 3175 машины, подняв показатель на 192%. Видимо, небывалый успех вскружил голову ребятам из КНР, и они начали увеличивать стоимость на том же уровне, что и премиальный бренд BMW.