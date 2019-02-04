В России сильно подорожали кроссоверы Zotye

«Паркетник» Zotye T600 подорожал на 32 000 — 40 000 рублей в зависимости от комплектации. Так, отныне покупка «китайца» в базе обойдется минимум в 829 990 «деревянных». Так оценили авто, залежавшееся на складе аж с 2017 года. За прошлогодний кроссовер просят 849 990, а за собранный в этом году — 882 000 «целковых».

Напомним, что у нас T600 представлен с 1,5-литровым мотором мощностью 149 л. с., агрегатированная с пятиступенчатой «механикой». Кроме того, на официальном российском сайте фигурирует модификация с двухлитровым движком, выдающим до 177 «лошадей» и работающим в паре с роботизированной коробкой передач. Но, по некоторым данным, продажи такой машины приостановлены.