Правительство вводит космические штрафы за нарушения ПДД

Похоже, в правительстве решили выдрессировать наших водителей гораздо круче, чем в Европе. Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», в разработке находится целая россыпь нормативных актов. Для реализации программы до 2024 года будет инвестировано свыше 4,7 трлн рублей.

Известно, что совсем скоро гаишникам выделят более 40 000 новеньких автомобилей, без малого 10 000 «умных» экспресс-тестов на определение алкогольного или наркотического состояния водителей, а также на дорогах страны появится не менее 12 500 контролирующих фото- и видео-устройств. И, как уже было сказано, ощутимо повысятся штрафы за нарушения ПДД.

Независимые эксперты уверены, что с точки зрения наказаний для водителей Россия в ближайшем будущем станет одним из самых жестких государств в мире.