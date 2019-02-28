В России запустили в продажу обновленный Renault Duster

Рестайлинговый моноприводный Renault Duster в младшей комплектации с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л. с., агрегатированным с пятискоростной «механикой», оценили в 709 000 рублей. Для сравнения, за «паркетник» в аналогичном варианте до обновления просили 699 000 «целковых».

В топовой версии авто со 140-сильным двигателем, работающим вместе с четырехдиапазонной АКП и системой полного привода, обойдется в 1 132 990 рублей.

Интерьер новинки отличается более качественными материалами отделки. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «Дастер» оснастили новым мультифункциональным рулевым колесом. Обогрев лобового стекла удобно включается отдельной кнопкой на центральной консоли, а в некоторых вариациях доступна функция контроля давления в шинах.

«Паркетник» предложен по-прежнему в четырех комплектациях. Правда, отныне они именуются совсем иначе: Access, Life, Drive и Drive Plus. Раньше их названия звучали как Autentique, Expression, Privilege и Luxe Privilege соответственно.

Остается добавить, что производство обновленного Renault Duster налажено на заводе бренда в Москве.