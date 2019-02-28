Что будет, если смешать моторные масла разной вязкости

Согласно одной из популярных автомобильных «страшилок», смешивать моторные масла разной вязкости нельзя — якобы, это пагубно сказывается на силовом агрегате. Насколько сие утверждение соответствует действительности, и — главное — как поступить, если двигатель срочно требует долива смазки, а подходящей жидкости под рукой нет, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как известно, моторное масло — это своеобразный коктейль из основы (минеральной, синтетической или полусинтетической) и различных присадок, которые как раз и определяют эксплуатационные характеристики смазки. Автостроители и производители масел в один голос кричат о том, что смешение разных по своим свойствам жидкостей влечет за собой поломку двигателя. Да, это верно, но лишь отчасти.
Так, действительно не стоит сочетать в моторе масла разного типа, поскольку существует вероятность так называемого вспенивания, осадка, перегрева и прочих неприятностей. Если ваш сосед смешал различные смазки без каких-либо печальных последствий, то далеко не факт, что и у вас этот «фокус» пройдет также «безболезненно» для автомобиля. Не нужно эксприментировать — ремонт силового агрегата всегда влетает в копеечку.
Консультант в автосалоне предупредил, что ни в коем случае нельзя смешивать масла, одинаковые по своим свойствам, но выпущенные разными производителями? Не обращайте внимания: у автостроителей договоры с изготовителями смазок, заинтересованными в том, чтобы автовладельц оставался приверженцем одной марки. Самое страшное, что реально может случиться — жидкости прореагируют и утратят свои свойства. Именно поэтому с их заменой лучше не тянуть.
Что же до смешивания масел разной вязкости, то и это не нанесет урон силовоу агрегату. И особенно, если речь идет о смазках одного производителя. «Коктейль» из двух жидкостей различной текучести будет обладать «средними» свойствами. Иными словами, если вы дольете в масло 0w30 смазку 5w40, то на выходе получите 2w34 или 4w38 — в зависимости от пропорций.
В общем, если вам срочно нужно долить масло в двигатель, а под рукой нет смазки аналогичной вязкости, то смело берите любую другую, и лучше — того же производителя. Ведь жидкости одной продуктовой линейки, как правило, практически не отличаются по составу присадок, а значит на такой смеси можно спокойненько ездить вплоть до следующего технического обслуживания.
Коль возможности приобрести масло того же производителя нет, то — что ж поделать — возьмите смазку другого. При этом не допускайте высоких нагрузок на силовой агрегат и постарайтесь как можно скорее заменить получившийся «коктейль» на жидкость, рекомендуемую заводом-изготовителем автомобиля.