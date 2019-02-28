Что будет, если смешать моторные масла разной вязкости

Как известно, моторное масло — это своеобразный коктейль из основы (минеральной, синтетической или полусинтетической) и различных присадок, которые как раз и определяют эксплуатационные характеристики смазки. Автостроители и производители масел в один голос кричат о том, что смешение разных по своим свойствам жидкостей влечет за собой поломку двигателя. Да, это верно, но лишь отчасти.

Так, действительно не стоит сочетать в моторе масла разного типа, поскольку существует вероятность так называемого вспенивания, осадка, перегрева и прочих неприятностей. Если ваш сосед смешал различные смазки без каких-либо печальных последствий, то далеко не факт, что и у вас этот «фокус» пройдет также «безболезненно» для автомобиля. Не нужно эксприментировать — ремонт силового агрегата всегда влетает в копеечку.