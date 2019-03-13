Видео тест-драйв нового Jeep Compass: девочки против мальчиков

При нынешних ценах на новые автомобили, минимальная цена в 2 149 000 рублей за Jeep Compass — кроссовер легендарной, хотя и не премиальной, марки не выглядит особо вызывающей, хотя и скромным этот прайс никак не назовешь. Особенно если речь идет о SUV, который великолепно «ориентируется» в городских условиях, но на «злом» бездорожье ведет себя не очень уверенно. На кого рассчитан автомобиль, где этот компромисс — не единственный?
Для мужественного покорителя неизведанных троп и охотника за трофеями Jeep Compass явно недовооружен, хотя и полный привод, и несколько режимов для движения по самым разным покрытиям тут в наличии. А для прекрасной амазонки — в силу той же «полноприводности» — обладает даже избыточным потенциалом.
В салоне — та же «неразбериха»: своими многочисленными опциями «американец» удовлетворит капризы любой дамы, но многим мужикам покажется излишне гламурным. При этом и те, и другие найдут, к чему «докопаться» и будут, что любопытно, правы.
Короче говоря, перекрывают ли плюсы машины ее явные недостатки, мы решили выяснить в ходе «гендерного» тест-драйва, посадив за руль американского кроссовера разнополых сотрудников портала «АвтоВзгляд». На чем они сошлись в ходе этих испытаний, и в чем категорически не согласились друг с другом — смотрите в этом видео.