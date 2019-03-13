Видео тест-драйв нового Jeep Compass: девочки против мальчиков

Для мужественного покорителя неизведанных троп и охотника за трофеями Jeep Compass явно недовооружен, хотя и полный привод, и несколько режимов для движения по самым разным покрытиям тут в наличии. А для прекрасной амазонки — в силу той же «полноприводности» — обладает даже избыточным потенциалом.

В салоне — та же «неразбериха»: своими многочисленными опциями «американец» удовлетворит капризы любой дамы, но многим мужикам покажется излишне гламурным. При этом и те, и другие найдут, к чему «докопаться» и будут, что любопытно, правы.