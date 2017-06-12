Первый тест-драйв нового Jeep Compass: агрессия металла

Тут даже искушенный автолюбитель не будет отрицать, что перед ним — чуть уменьшенная копия культового Grand Cherokee. Брутальный, агрессивный, злой — он априори не может не вызвать уважения в потоке.

Дизайнеры расстарались на славу, и формы новинки делают ее визуально крупнее, чем предписано представителям компактного сегмента «паркетников». А в анфас так это и вовсе большой джип — и в смысле марки, и в смысле «народной» классификации автомобилей. На деле же его габариты составляют 4410 мм в длину, 1820 мм –- в ширину, 1640 мм — в высоту. Внушает и клиренс — 200 мм в обычных версиях и 216,4 во внедорожной Trailhawk.

Решетка радиатора — чисто «джиповская». Семь ромбов-прорезей хищной ухмылкой пугают соседей по трафику, добавляя страху и злобным прищуром узкой головной оптики. Неизбывное желание поскорее уступить дорогу этому Jeep вызывает и массивный передний бампер с широким воздухозаборником, переходящий в мощный пластиковый обвес кузова.