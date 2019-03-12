На трассу М11 «Москва — Санкт-Петербург» выезжают беспилотники

Фото: Автодор
Испытания беспилотного транспорта «переезжают» на дороги общего пользования. О том, что тестирования будут проходить на платной трассе М11 «Москва — Санкт-Петербург» стало известно еще в прошлом году. Кроме того, сообщалось, что уже выбран 15-километровый участок, но точное место держалось в секрете.
Светлана Ермолаева

Накануне глава НП «ГЛОНАСС» и по совместительству соруководитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Александр Гурко в своем сообщении агентству «Москва» рассказал, что автопилотируемые автомобили запустят на отрезке дороги в обход Вышнего Волочка. Проект практически готов к реализации и будет запущен в текущем году.

- Планируется отрабатывать ряд сценариев: предупреждение водителя о препятствии впереди движения, предупреждение о дорожных работах, слепые зоны при повороте на перекрестках, максимальная скорость подъезда к перекрестку'. — поделился г-н Гурко.

В прошлом году говорилось, что в тестах примут участие авто, разработанные инженерами КамАЗа, Scania, Volvo, АВТОВАЗа и «Группы ГАЗ». Кстати, трассу перекрывать не планируется. Добавим, что все беспилотники будут маркироваться значком с буквой «А».

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13 марта 2019
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