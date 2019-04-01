В России стартовали продажи обновленного Nissan Qashqai

Nissan Qashqai после рестайлинга поменял «лицо», став внешне ближе к своему старшему брату Murano, и получив более массивную радиаторную решетку и узкий передний диффузор.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль по-прежнему, предложен в десяти комплектациях, две из которых, кстати сказать, отличаются информационно-развлекательным комплексом с системой «Яндекс.Авто».

Еще «Кашкай» может похвастать новыми электронными помощниками. Один из них умеет экстренно останавливать автомобиль перед препятствием, другой — распознавать помеху при движении задним ходом. Кроме того, кроссоверу достался интеллектуальный головной свет. А вот адаптивный круиз-контроль модель почему-то не получила.

Моторы остались прежними: 1,2-литровый мощностью 115 л. с. и 144-сильный объемом 2 л — на выбор. Оба движка сочетаются либо с шестискоростной «механикой», либо с модернизированным вариатором. Последний работает еще и с системой полного привода.

Ценник на свежий Nissan Qashqai в базовой комплектации XE начинается от 1 290 000 рублей. Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже успел испытать новинку в деле — видеоотчет со всеми подробностями можно посмотреть здесь.